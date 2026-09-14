Marchan miles contra hartazgo a 2 años de violencia en Sinaloa

Manifestantes, ayer, en Culiacán y los mensajes de hartazgo.

Luego de que el sábado pasado se registraron 10 homicidios, este domingo miles de ciudadanos, estiman hasta 50 mil, salieron a las calles a marchar en Culiacán, Sinaloa, vestidos de blanco para pedir paz.

La marcha fue una de las expresiones públicas más visibles del hartazgo ciudadano desde que inició, hace dos años, la pugna interna entre facciones en el Cártel de Sinaloa.

Madres buscadoras, niños, activistas, productores agrícolas, políticos y empresarios partieron desde La Lomita y marcharon hasta llegar a la catedral, en el centro de la capital sinaloense.

La convocatoria estableció la salida a las ocho de la mañana e incluyó una misa por la paz previa a la caminata.

Manifestantes, ayer, en Culiacán y los mensajes de hartazgo. ı Foto: Cuartoscuro

Martha Reyes, presidenta de la Coparmex en la entidad, expuso que la movilización no era contra nadie, sino que se realizaba en favor de la vida.

También mencionó que la movilización buscó recordar a las personas asesinadas y desaparecidas.

“Algo que me dolería es que nos terminemos acostumbrando a lo que está pasando, expuso” la representante empresarial en la entidad.

En el mensaje previo a la manifestación, el obispo de la Diócesis de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñónez convocó a las autoridades a combatir la impunidad y hablar con la verdad.“Autoridades municipales, estatales y federales, Culiacán necesita instituciones fuertes, honestas, cercanas y capaces de garantizar la seguridad y combatir la impunidad y de proteger la vida de todos”, mencionó.

El Dato: La actual crisis en Sinaloa estalló en septiembre de 2024 tras la captura y entrega de El Mayo Zambada a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López.

El prelado católico se dirigió a las personas que participan en grupos violentos y lanzó un llamado a detener las pugnas que han dejado dolor, miedo y familias afectadas en Sinaloa.

“Deténganse, miren lo que está ocurriendo, miren a las familias heridas, miren a los jóvenes, miren a nuestra ciudad. Ningún poder, ningún dinero, ningún territorio y ninguna ambición vale más que una vida humana”, expresó el obispo.

También mencionó que las personas que han sufrido pérdidas por la violencia no deben renunciar a la justicia ni dejar que el dolor se transforme en odio. “No permitan que el dolor les robe la esperanza. Busquemos la verdad, busquemos la justicia”, dijo.

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Al concluir la marcha, ciudadanos realizaron la quema de piñatas con las figuras de distintos funcionarios y políticos, como una forma de protesta por la falta de resultados en materia de seguridad.

Entre las figuras políticas en forma de piñata estuvo el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, la coordinadora de la defensa de la Transformación en Sinaloa, Imelda Castro Castro, y funcionarios relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa.

Mientras tanto, la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, dijo que la marcha de en Culiacán muestra que hay condiciones para salir a la calle a manifestarse.

Mencionó que es muy valioso que los ciudadanos se organicen para buscar la paz.

“Esta participación ciudadana de hoy en la mañana (ayer) habla de que hay que salir a las calles, hay que recuperar nuestros espacios públicos con toda la libertad de manifestarse, de opinar, de que sus voces se escuchen y nos sumamos en el sentido de que todos queremos paz, seguridad y en ese sentido ha transcurrido con tranquilidad la marcha, eso habla también de que hay condiciones para estar en la calle, en una concentración de esta naturaleza”, expresó Domínguez Nava.

Aseguró que su gobierno seguirá sumando esfuerzos para lograr la reconstrucción de la paz.

“Como gobierno nosotros ofrecemos que seguiremos profundizando el trabajo para que se restablezca en su totalidad la seguridad en todos los espacios”, señaló.

La protesta ocurrió pocas horas después de que el sábado fueran asesinadas 10 personas en Sinaloa: cuatro en Culiacán, cinco Mazatlán y una en Escuinapa.

Los hechos violentos comenzaron desde las primeras horas del sábado, con el hallazgo del cuerpo de un hombre emplayado y con heridas visibles, en la colonia Lázaro Cárdenas de Culiacán, frente a un domicilio en el cruce de las calles Carlos Chaidez y 21 de Marzo.

Un segundo cuerpo, envuelto parcialmente en plástico negro y acompañado por un mensaje amenazante, fue localizado sobre la calle Matías Lazcano, en la colonia Tierra Blanca.

Otro caso se registró en la carretera Culiacán-Eldorado, en el entronque con El Quemadito, al sur de la ciudad, cuando un hombre de complexión robusta fue localizado sin vida.

Mientras que en el puerto de Mazatlán se registró el mayor número de víctimas, pese a que horas antes fue activado el cuerpo de la Fuerza de Reacción Interinstitucional ordenado por la alcaldesa, Estrella Palacios Domínguez.

La participación

La movilización fue convocada por más de 30 organizaciones civiles, bajo el lema “Sinaloa nos une, el grito de paz nos mueve” y marcharon:

Familias

jóvenes

Empresarios

Políticos

Colectivos de búsqueda

Familiares de víctimas que han perdido la vida a causa de la ola de violencia

Personas de distintas edades

Entre los mensajes de la manifestación había: