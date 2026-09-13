Condenan a ex lugarteniente de ‘El Chapo’ por delincuencia organizada y armas

La justicia federal condenó a Noel Salgueiro Nevarez, alias “El Flaco Salgueiro”, fundador y líder de la facción Gente Nueva del Cártel de Sinaloa, a 29 años y tres meses de prisión por delincuencia organizada y delitos relacionados con armas de fuego.

El antiguo lugarteniente de Joaquín “El Chapo” Guzmán deberá pagar además una multa de 378 mil 472 pesos.

El fallo derivó del proceso que la Fiscalía General de la República (FGR) mantuvo contra Salgueiro Nevarez, a quien el Gabinete de Seguridad considera objetivo prioritario.

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Al presunto fundador de la facción Gente Nueva del CDS le encontraron armas de uso exclusivo del Ejército. ı Foto: FGR

La dependencia acreditó la responsabilidad del imputado por los delitos de delincuencia organizada, posesión de cartuchos y portación de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Agentes del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), junto con personal de la Fiscalía Federal en Tamaulipas, presentaron las pruebas que sustentaron la acusación contra quien encabezó una estructura criminal con presencia en Chihuahua y vínculos con la organización dirigida por Joaquín Guzmán Loera.

Durante octubre de 2011, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a “El Flaco Salgueiro” cuando circulaba de madrugada por la carretera federal Los Mochis-Culiacán, a bordo de una camioneta tipo pick up. Los militares localizaron dentro del vehículo un arma larga, una corta y cargadores.

La #FGR, obtuvo sentencia condenatoria de más de 29 años de prisión y multa de más de 378 mil pesos contra Noel "N”, por los delitos de delincuencia organizada, posesión de cartuchos y portación de armas de fuego, en ambos casos de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Era… pic.twitter.com/Q96KXxtlh9 — FGR México (@FGRMexico) September 13, 2026

Tras aquella captura, la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada abrió una averiguación previa y ejerció acción penal por los ilícitos relacionados con crimen organizado y armamento.

México extraditó a Salgueiro Nevarez a Estados Unidos en diciembre de 2019. Dos años después, en mayo de 2021, la FGR obtuvo una orden de reaprehensión en territorio nacional, que permaneció pendiente hasta su retorno al país.

Interpol coordinó en junio de 2026 su deportación controlada a México. Autoridades federales lo detuvieron en la frontera de Matamoros, Tamaulipas, y lo pusieron a disposición del órgano jurisdiccional para continuar el proceso que concluyó con la sentencia.

El fundador de Gente Nueva deberá cumplir la pena en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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