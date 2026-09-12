EU reconoce colaboración con México en operaciones contra drones criminales: ‘Juntos fortalecemos seguridad’

Operación Águila Alta o High Eagle, realizada entre EU y México, permite identificar e inhabilitar drones en la frontera.

El Comando Norte de Estados Unidos reconoció la colaboración con el Gobierno mexicano en las operaciones contra drones utilizados por grupos criminales en la frontera, lo cual, aseguró, ha permitido que juntos fortalezcan la seguridad en el área limítrofe entre ambas naciones.

A través de sus redes sociales, el Comando Norte replicó un mensaje del Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sobre la Operación High Eagle, mediante la cual, explicó el diplomático, se detectan y desactivan drones utilizados por criminales en la región fronteriza.

Operación permite inhabilitación de drones en la frontera. ı Foto: Especial

Al respecto, el Comando Norte expresó su reconocimiento a “nuestros socios interinstitucionales y mexicanos para adaptarse a las operaciones de drones de los cárteles y combatirlas con éxito”.

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El Comando Norte concluyó que “juntos estamos fortaleciendo la seguridad de nuestra frontera compartida” y etiquetó al perfil de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

USNORTHCOM applauds the efforts of our Interagency and Mexican partners in adapting to and defeating cartel drone operations that enable drug smuggling and human trafficking. Together we are strengthening the security of our shared border. @Defensamx1 https://t.co/HXEUpfNf12 — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) September 12, 2026

Así es la Operación High Eagle o Águila Alta contra drones en la frontera

La Operación High Eagle o Águila Alta, que ameritó el reconocimiento del Comando Norte de Estados Unidos, consiste en vigilancia de la frontera entre este país y México, y el despliegue de fuerzas, para inhabilitar a los drones utilizados por grupos criminales.

A través de un comunicado, la Defensa explicó que la finalidad de esta operación es:

“...contar con una frontera más segura, mediante la detección e inhabilitación de drones de uso comercial que son empleados por delincuentes en la frontera común para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas”, se lee en un comunicado.

La Defensa detalló que la Operación se ha llevado a cabo en dos fases: la primera, del 31 de agosto al 2 de septiembre, consistió en reconocimientos terrestres simultáneos; mientras que, la segunda, ejecutada desde esa fecha y hasta el 21 de este mes, consiste en el despliegue de fuerzas en la franja fronteriza de cada país.

As criminal organizations adapt, we stay one step ahead. Operation High Eagle brings the United States and Mexico together to detect and disable drones used by criminals to support drug and human trafficking along our shared border. Through technology, innovation, and… https://t.co/CjGItunSBa — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 10, 2026

La institución remarcó que esta cooperación en materia de seguridad se lleva a cabo “con pleno respeto a la soberanía nacional y se rige por los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos”.

En tanto, el Embajador estadounidense Ronald Johnson celebró que esta operación hace uso de “tecnología, innovación y operaciones coordinadas”, mediante las cuales, cada país, actuando dentro de su propio territorio, “enfrenta amenazas en evolución y hace nuestras comunidades más seguras”.

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