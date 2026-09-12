Van contra uso de drones en la frontera

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, anunció que la próxima semana se reunirá con autoridades de Estados Unidos para intercambiar información y dar seguimiento al operativo contra el uso de drones en la frontera, luego de que México desplegara alrededor de 800 elementos y equipos especializados para detectar e inhibir estos dispositivos.

“Hasta el momento no ha habido resultados del lado mexicano”, informó en la conferencia de prensa mañanera, al explicar los avances de la operación, que se desarrolla de manera coordinada con autoridades estadounidenses.

Trevilla Trejo detalló que el operativo contempla una franja de cinco kilómetros a lo largo de la frontera, tomando como referencia la línea limítrofe, con una profundidad de 500 metros en territorio mexicano. En esta zona se realizan patrullajes terrestres y se utilizan equipos antidrones semifijos y móviles.

El Tip: EU dijo que derribó más de 300 drones en la frontera vinculados a grupos criminales durante 2026.

“Estamos hablando alrededor de 800 elementos que están patrullando y también con equipo antidrón semifijo y móviles”, explicó el funcionario.

Estos equipos tienen capacidad para inhibir drones en un radio de hasta tres kilómetros. El Ejército cuenta con dos o tres equipos para cubrir la franja que corresponde a México, mientras que Estados Unidos realiza un despliegue similar del otro lado de la frontera.

El secretario precisó que este esquema de vigilancia se implementa desde febrero del año pasado y forma parte de las operaciones que se mantienen a lo largo de toda la frontera.

Actualmente, agregó, hay alrededor de 10 mil elementos de la Guardia Nacional y unos mil 300 integrantes del personal militar desplegados en los estados fronterizos.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum llamó a dimensionar correctamente el tipo de drones que se utilizan en la frontera y aclaró que no se trata de dispositivos equipados con armas de fuego. Explicó que estos aparatos son empleados principalmente para obtener imágenes y detectar la presencia de patrullas fronterizas o de elementos estadounidenses, con el objetivo de facilitar el cruce ilegal de personas.

“Son drones comerciales los que usan en la frontera. No son drones que se utilicen con algún arma de fuego, sino drones comerciales para poder ver del otro lado”, puntualizó.

Sheinbaum Pardo reconoció que este uso de drones no debería ocurrir, pero insistió en que debe colocarse el fenómeno “en su justo término”.

La titular del Ejecutivo federal también destacó la reducción del flujo migratorio hacia Estados Unidos. Señaló que mientras en diciembre de 2023 se registraban cerca de 20 mil encuentros diarios en la frontera, actualmente la cifra ronda entre 300 y 350 personas, quienes son detectadas por las autoridades estadounidenses y posteriormente retornadas a México.