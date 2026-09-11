Presidenta pide no usar al país en elecciones de EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las críticas del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que los esfuerzos de México contra los cárteles del narcotráfico “no son ni de lejos suficientes”, y advirtió que nuestro país no debe convertirse en un tema de disputa dentro del proceso electoral estadounidense.

La mandataria sostuvo que las declaraciones de funcionarios estadounidenses deben entenderse también en el contexto de la elección de noviembre en ese país, por lo que pidió mantener una relación basada en el respeto mutuo.

Recordó que México mantiene coordinación con el gobierno de EU en materia de seguridad, pero subrayó que esta cooperación debe realizarse sin subordinación y con pleno respeto a la soberanía nacional, la cual, dijo, “no es negociable”.

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“Son dichos que tienen que ver —desde nuestro punto de vista— con su elección de noviembre. Y como lo hemos dicho siempre: México no es piñata de nadie. A México se le respeta. Nosotros no nos metemos en su elección, ellos tampoco deberían usar a México en su elección. Nos coordinamos sin subordinarnos”, afirmó.

La titular del Ejecutivo federal, ayer, en un evento en Veracruz. ı Foto: Cuartoscuro

Dijo que, durante una reunión con funcionarios de seguridad de ese país, expuso que desde la perspectiva mexicana Washington debe atender con mayor énfasis tres asuntos: el consumo de drogas en su territorio, el tráfico de armas de EU hacia México y el combate a redes financieras relacionadas con el crimen organizado.

Frente a los señalamientos de que los cárteles estarían “fuera de control” en México, Sheinbaum aseguró que su gobierno ha presentado resultados en materia de seguridad, particularmente en detenciones y acciones contra las organizaciones criminales.

Como parte de su defensa, destacó la presencia de los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; de Marina, Raymundo Morales, y de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, como parte del equipo encargado de las distintas áreas de seguridad y gobernabilidad.

También rechazó que México deba entrar en una confrontación pública con Washington y sostuvo que su gobierno debe mantener “la cabeza fría” para preservar una relación estable con EU.

“Hay que tener cabeza fría, aunque el corazón te diga otra cosa, porque nosotros tenemos que buscar siempre, por responsabilidad, una buena relación con Estados Unidos”, expresó.

La Presidenta cuestionó además que mientras en algunos momentos funcionarios estadounidenses reconocen los avances de México en materia de seguridad, posteriormente surjan declaraciones que ponen en duda esos resultados.

Por ello, insistió en que México mantendrá la cooperación con EU, pero bajo una relación entre iguales: “Respondemos con respeto, porque no ofendemos a nadie, pero respondemos con respeto pidiendo respeto para México”.

El miércoles, Rubio dijo: “Hay vastas regiones en México que no están gobernadas por el Estado. Están controladas por estas organizaciones narcoterroristas”.