Detienen a estadounidense operadora de tráfico de armas para el Cártel de Sinaloa en Sonora

Autoridades federales detuvieron en Sonora a Yanet “N”, de nacionalidad estadounidense, identificada como operadora logística para el trasiego de armamento de una facción del Cártel de Sinaloa, informó el Gabinete de Seguridad Federal.

De acuerdo con un breve comunicado publicado en las redes sociales del gabinete, la detención fue resultado de un operativo interinstitucional y derivó en el aseguramiento de cinco mil 400 cartuchos y vehículo.

A la detenida le fueron asegurados cartuchos y un vehículo. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional entre elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En Sonora, como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional, elementos de @SEMAR_mx, @Defensamx1, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico detuvieron a Yanet “N”, de nacionalidad estadounidense, identificada como operadora logística para el trasiego de… pic.twitter.com/UFYpVTElgt — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 11, 2026

El Gabinete federal de Seguridad no ha proporcionado más detalles de esta operación, si bien aseguró que, con ésta, se avanza en el combate a los grupos criminales.

“Con estas acciones se afecta la capacidad operativa de los grupos criminales y se evita que armamento y municiones sean utilizados para generar violencia”, escribió el Gabinete en X.

Van más de 67 mil 200 detenidos por delitos de alto impacto: García Harfuch

La detención de Yanet “N” en Sonora ocurre tan solo unos días después de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentara el balance de acciones de seguridad en el país, a dos años del inicio de la presente administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con lo expuesto por García Harfuch, durante lo que va de la presente administración federal, han sido detenidas más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto en todo el país.

En casi dos años de gobierno, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 53%: hoy se cometen 46 homicidios menos cada día.



Han sido detenidas más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto; se aseguraron más de 34 mil armas, 534 toneladas de droga, 9.5 millones… pic.twitter.com/BiV36G1yNT — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 8, 2026

Además, se han llevado a cabo otras acciones relevantes de seguridad como el aseguramiento de:

Más de 34 mil armas

534 toneladas de droga

9.5 millones de pastillas de fentanilo

88 toneladas de cocaína en operaciones marítimas

García Harfuch también destacó la inhabilitación de dos mil 700 laboratorios clandestinos.

De acuerdo con el titular de la SSPC, y lo expuesto por autoridades federales en la Conferencia del Pueblo, estas labores de seguridad han resultado en la disminución del promedio diario de homicidios dolosos en 53 por ciento desde septiembre de 2024, cuando inició la presente administración.

Se cometen 46 homicidios menos cada día, destacaron García Harfuch y el Gabinete federal de seguridad.

En tanto, el titular de la SSPC destacó que esta estrategia tiene como prioridad proteger a los más vulnerables y “sacar de las calles” a los delincuentes “que no tienen respeto alguno por la vida humana”.

Sin embargo, García Harfuch, destacó que “estos avances no significan que la tarea esté concluida” .

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