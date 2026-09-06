Gobierno de Sonora no recibió información de EU sobre ‘amenazas’ que activaron alerta

Ilustración del Consulado de EU en Nogales, compartida en las redes sociales de la representación diplomática.

El Gobierno de Sonora, a través de la Mesa Estatal de Seguridad, informó que no recibió información de Estados Unidos sobre las “amenazas” que ameritaron la activación de una alerta por parte del Consulado, si bien destacó que, ante esta situación, mantendrá la vigilancia y los operativos preventivos.

Ayer por la noche, el Consulado de Estados Unidos en Nogales informó que activó una alerta para personal suyo y connacionales en la ciudad sonorense, debido a “información de amenazas”.

Ante esta situación, la Mesa Estatal informó que, por su parte, no cuenta con información sobre una posible amenaza en Nogales, y que el Consulado no le brindó información específica al respecto.

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⭕ El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Nogales, Sonora, ante “información sobre amenazas” https://t.co/w7eWKytmFD — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 6, 2026

En este sentido, detalló que, tras la emisión de la alerta, se comunicó con la representación diplomática, la cual le confirmó la medida preventiva, pero no brindó más detalles de las causas.

“...las autoridades integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad establecimos comunicación con la representación consular estadounidense quien confirmó dicha alerta; sin embargo, no proporcionaron información sobre una amenaza o riesgo determinado, que permita establecer un riesgo concreto para la población en general”, detalló la Mesa Estatal.

A pesar de ello, la Mesa Estatal aseguró que mantendrá vigilancia y operativos preventivos en Nogales y el resto del estado, y estará pendiente de “cualquier información que pudiera modificar las condiciones de seguridad en la región”.

MESA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE SONORA INFORMA: pic.twitter.com/qhx9G8dN4S — Mesa Estatal de Seguridad del Estado de Sonora (@MesaSegSonora) September 6, 2026

“En caso de surgir información adicional, las autoridades correspondientes emitirán oportunamente los avisos y recomendaciones pertinentes”, concluyó la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora.

Consulado de EU en Nogales emite alerta por “información de amenazas”

El sábado por la noche, el Consulado de Estados Unidos en Nogales informó que activó una alerta para representantes diplomáticos en la ciudad sonorense, debido a “información de amenazas”.

En la alerta publicada en el portal oficial de la Embajada estadounidense, se lee que “las actividades del Gobierno de EU, así como los viajes a dicha localidad, se han restringido a desplazamientos esenciales y únicamente durante las horas del día”.

Security Alert: U.S. Government Restricts Activities in Nogales



September 5, 2026



Event: Due to threat information, U.S. government activities in, and travel to, Nogales have been restricted to essential movement during daylight hours only. We are alerting U.S. citizens of… pic.twitter.com/qt6exINCww — U.S. ConGen Nogales (@USCGNogales) September 6, 2026

“Estamos alertando a los ciudadanos estadounidenses sobre esta amenaza y este cambio en la postura”, se lee en la alerta.

Asimismo, la Embajada recordó que el estado de Sonora cuenta con una alerta de viaje de Nivel 3, es decir, “Reconsiderar”.

A causa de esto, la representación diplomática pidió a connacionales en Nogales tomar precauciones especiales, notificar a familiares en caso de un incidente, seguir indicaciones de autoridades locales y estar atento a medios de comunicación.

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