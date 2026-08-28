“Están puestas las condiciones para la unidad y legitimidad en Sonora”

Aunque reconoce que nada debe darse por sentado, Lorenia Valles, aspirante a defensora de la transformación en Sonora, plantea que hay condiciones para concluir en unidad el proceso de selección y obtener un resultado que le confiera legitimidad plena al coordinador y futuro candidato a gobernador por la coalición entre Morena, PT y PVEM.

Aun cuando se dice lista para ser quien encabece los trabajos previos a la candidatura, la senadora morenista con licencia admite que no tiene un “plan B” y que, de no resultar favorecida en la encuesta interna, regresará a sus tareas legislativas.

En una charla con La Razón, expresa su confianza en el proceso, en el método que se ha instaurado y en el movimiento del cual forma parte, pero confiesa que ninguna aspiración personal debe obstar para fortalecer el proyecto.

Desde su óptica, las encuestas para designar a los coordinadores estatales de la defensa de la transformación y la soberanía nacional no infringen disposición legal alguna y son un ejercicio que, incluso, replican otras fuerzas políticas.

¿Está lista para ser coordinadora?

Estoy lista. Primero, confío mucho en el proceso, en el método, en el movimiento. Confío mucho en la gente, en Sonora. Nos ha ido muy bien en todas las regiones, y estoy tranquila. Estoy convencida de que lo más importante es el proyecto que nos une y que ninguna aspiración personal debe ser obstáculo para seguir fortaleciendo a nuestro proyecto que, finalmente, es de la gente, y es a quien nos debemos.

Hay, sin embargo, sectores, particularmente de la oposición, que ven en este proceso, actos anticipados de campaña. ¿Es así?

Primero diría que cada partido tiene el derecho de organizarse internamente, que todos los partidos políticos lo están haciendo, incluso emulando el modelo que ha implementado Morena, no de ahora. Nosotros ya tenemos varios procesos en los cuales, a través de este proceso interno, se han venido tomando decisiones, y no viola ninguna disposición legal. Primero, porque para hacerlo tendría que darse en otros términos; nosotros no estamos llamando al voto de ninguna manera. No estamos haciendo propuestas específicas sobre ningún tema. Lo único que estamos haciendo es un proceso interno de organización y que finalmente se le consultará a la gente quién desea que tenga la responsabilidad de esta coordinación.

¿Qué va a pasar con usted si no resulta favorecida con el nombramiento?

Tengo muy clara la ruta en los dos sentidos. No tengo plan B. He hecho todo para ganar esta coordinación. Si la encuesta resulta que no fue así, me voy a quedar en el Senado de la República a seguir trabajando en favor de las familias sonorenses, con la misma pasión, con la misma dedicación que lo he hecho por estos últimos 30 años de mi vida.

¿Puede haber ruptura de alguno de los otros participantes o va a fluir todo con normalidad?

Creo que hay una gran disposición. Creo que estamos unidos, pero también creo que la unidad tiene que darse en la vía de los hechos. Y los hechos pasan por tener inclusión, por tener generosidad, por tener diálogo permanente. Están dadas las condiciones para la unidad pero, definitivamente, no se debe dar por sentado. Se debe trabajar y se debe ganar.

¿Hay confianza en la dirigencia nacional de Morena?

Sí. Han hecho una gran labor nuestras dirigentes, tanto Ariadna Montiel como Citlalli Hernández. Ha venido a darse este proceso complejo, pero creo que lo han hecho muy bien, me ha gustado su estilo. Tengo un gran reconocimiento por ambas; me gusta que han sido transparentes, que han estado informando, que nos hemos estado reuniendo, que ha habido ese diálogo, y eso le da mucha certeza a un proceso que debe salir con toda legitimidad para hacerle frente a estos retos, y hacerlo en unidad. Creo que la legitimidad da las condiciones para la unidad y, finalmente, para el triunfo.

LOS DIQUES. El tono conciliador de la legisladora con licencia contrasta, sin embargo, con la realidad que enfrenta su partido y la ofensiva que ha enfrentado el propio régimen de la Cuarta Transformación. No obstante, muestra su visión de ir un paso hacia delante en temas sensibles.

Declara con firmeza que casos como los del gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, o de su excompañero de bancada en el Senado Enrique Inzunza, acusados en Estados Unidos de tener vínculos con actividades delictivas, vayan a tener impacto negativo en su partido. Sostiene que esta coyuntura no puede ser un distractor.

Los casos de Rubén Rocha y de Enrique Inzunza, ¿pueden afectarle a Morena en el 27?

Hay que atender todos los frentes; es necesario, es importante. La Presidenta de la República ha jugado un papel muy importante, ha tenido una postura muy firme respecto a cualquier circunstancia. Ella siempre ha dicho: “Nosotros representamos un proyecto, un movimiento, y ese proyecto es de la gente”. Todo lo demás que resulte, tiene una instancia donde se debe desahogar, donde se va a desahogar cada uno de estos temas en el ámbito federal, local, y eso tiene su curso.

Nosotros no podemos distraernos, tenemos que estar dedicados a la tarea de seguir construyendo ahora lo que nosotros denominamos el segundo piso de la Cuarta Transformación, y lo vemos en los estados de la República, y particularmente en Sonora.

Nosotros no nos hemos distraído de nuestra tarea, estamos en esa ruta, y también lo vemos con la gente en el estado de Sonora. Por eso queremos darle continuidad a la transformación.

¿Considera que Sonora, particularmente su aspiración, está blindada contra este tipo de factores?

Sí, creo que sí. Sonora sigue su ruta; está avanzando en todos los ámbitos: en el del desarrollo económico, de seguridad, en la salud, de la educación, y en esa ruta ha ido avanzando y por eso queremos que haya continuidad de estos avances, porque asumimos también que hay retos importantes a los que hay que darle continuidad.

LA OPOSICIÓN. El escenario que se plantea la aspirante a coordinadora es de optimismo. En su expectativa, no hay riesgo de que Morena pudiera perder la elección en Sonora, ya que enfrentará, señala, a un bloque de adversarios sin proyecto, que sólo depende de nombres y apellidos.

Tampoco considera que la inseguridad que prevalece en varias regiones del país constituyan un pasivo o un lastre que pueda pesar en el ánimo de la población.

¿Qué opinión le merecen Antonio Astiazarán y Luis Donaldo Colosio Riojas?

Ellos representan a la oposición en Sonora, pero vemos una oposición que no tiene un proyecto; de pronto se desdibuja y quiere depender de figuras unipersonales, de apellidos específicos, y yo creo que lo que hoy demanda la gente son proyectos, por eso es que Morena ha sido tan fuerte en el país y ha trascendido a muchas circunstancias, a muchos personajes locales, incluso, porque es un proyecto que le ha dado resultados a la gente y hoy la gente valora ese bienestar y valora también los avances, y acompaña en el deseo de que haya continuidad. La gente valora hoy que se cumplan los compromisos y que representemos un proyecto real, no ese que representa intereses muy particulares.

¿Hay riesgo de que Morena pierda la elección?

No. Yo confío mucho; ha sido muy consistente el avance, el crecimiento en nuestro movimiento, y yo confío mucho en lo que veo en las calles y lo que veo en las mediciones, en lo que se evalúa, se analiza de manera permanente. No hay que echar las campanas a vuelo. No estoy diciendo que no debamos de ser cuidadosos y que sigamos en la ruta del trabajo y de los resultados, pero creo que hoy tenemos a una población cada vez más madura, más informada, con una visión crítica, y participa.

¿La inseguridad seguirá siendo un pasivo para 2027 o no lo ve de esa manera?

Ha habido una disminución, que ha estado por encima de la media. La inseguridad debe ser siempre una prioridad para el país, para los estados. Creo que es muy importante lo que se ha logrado en Sonora. Considero importantísimos los logros en materia de seguridad y, obviamente, deberá ser una prioridad frente a cualquier cambio, cualquier renovación. No lo vería como un pasivo; por el contrario: Han sido muchos avances los que se han logrado en materia de seguridad y, obviamente, tendrá que darse continuidad a eso.

¿Va a tener Sonora gobernadora?

Es tiempo de mujeres. Lo que la gente decida, que eso sea.