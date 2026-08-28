Pese al incremento de detenidos, prevalece la inseguridad en Colima

A pesar de que durante el último año se reportó un incremento de detenidos por presuntos delitos en Colima, la inseguridad persiste en el estado, a tal punto que fue una de las únicas tres entidades en las que los homicidios no disminuyeron y también, por cuarto año consecutivo, fue la menos pacífica del país.

En el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2026 que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se advierte que el estado experimentó un aumento de 47 por ciento en las puestas a disposición de personas. En 2024 se tuvo reporte de mil 425, en tanto que un año después fueron dos mil 99.

Del total de dos mil 99 detenidos, los casos de mil 703 obedecen a la comisión de presuntos delitos y 396 se deben a presuntas faltas cívicas. Además, 18.9 por ciento se puso a disposición de autoridades de Justicia Cívica y 81.1 por ciento, ante el Ministerio Público.

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El Dato: LA VIOLENCIA familiar fue el delito con el mayor número de denuncias en Colima durante el primer semestre de 2026, al acumular 2,162 carpetas de investigación.

A nivel nacional, durante 2025, los delitos más frecuentes fueron “contra la salud relacionados con narcóticos, en su modalidad de narcomenudeo”, al reportar 66 mil 968 delitos. En el caso del homicidio, se ubicó en noveno lugar entre los delitos más frecuentes registrados durante 2025, al reportar dos mil 869.

La falta cívica más frecuente fue generar escándalos o ruidos que atenten contra la tranquilidad o salud de las personas, con 28.9 por ciento del total de conductas registradas.

13 mil 598 ilícitos en el estado, en el primer semestre de 2026

MÁS VIOLENCIA. No obstante el incremento en la cantidad de personas detenidas, la entidad gobernada por la morenista Indira Vizcaíno fue una de las únicas tres en las que escalaron los homicidios, en su comparativa entre el primer semestre de 2025 y de 2026.

En Colima, los asesinatos tuvieron un repunte de 3.2 por ciento, al contrastar el primer semestre de 2025 y el de 2026, ya que de enero a junio de este año se registraron en la entidad 290 víctimas, en tanto que durante el ciclo anterior las fiscalías locales documentaron 281 crímenes de personas.

Por el contrario, estados como San Luis Potosí reportaron una disminución incluso de más de 80 por ciento, con lo cual se ubicó en el primer lugar nacional en reducción de homicidios.

El Tip: DURANTE el periodo enero-junio de este año se abrieron en la entidad 1,192 expedientes por narcomenudeo.

Además, de acuerdo con el Índice de Paz México 2026, Colima fue, por cuarto año consecutivo, el estado menos pacífico del país, ya que registró la peor tasa de homicidios, con 74.1 muertes por cada 100 mil habitantes.

Dicho informe menciona que el estado ha registrado el mayor deterioro en materia de paz desde 2015, ya que sus tasas de crímenes perpetrados por la delincuencia organizada y delitos con violencia han aumentado más de cinco veces; su tasa de delitos cometidos con armas de fuego aumentó más de tres veces, y su tasa de homicidios también se triplicó.

Adicionalmente, por segundo año al hilo, la ciudad de Manzanillo tuvo la tasa de asesinatos más alta entre los principales municipios del país, con 150 por cada 100 mil habitantes.

GOLPE AL BOLSILLO. Desde 2015, el impacto económico que ha significado la violencia ha aumentado más de 150 por ciento en la entidad y el impacto económico per cápita de la violencia fue de 70 mil 123 pesos.

La factura de la violencia para Colima alcanzó 59.1 mil millones de pesos el año pasado, equivalente a 29.8 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), casi tres veces más que el promedio nacional.

Recientemente, el estado volvió a vivir una jornada violenta que dejó al menos nueve personas asesinadas en diversos hechos, además de un policía municipal de Coquimatlán herido durante un enfrentamiento armado.

Los hechos ocurrieron en Manzanillo, Coquimatlán, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima, donde se registraron ataques armados y hallazgos de cuerpos sin vida.

En Manzanillo, durante la madrugada del lunes 17 de agosto, en un motel ubicado sobre la carretera Manzanillo-Jalipa, una mujer y dos hombres fueron asesinados con arma de fuego.

Ese mismo día, en la localidad de El Naranjo, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba señales de violencia y tenía las manos atadas. Mientras que en otro punto localizado a media hora, otro hombre fue ultimado a balazos en la playa de San Pedrito, frente a familias que se encontraban en el lugar.

En otro hecho, policías municipales de Coquimatlán se enfrentaron a un hombre sobre la avenida 20 de Noviembre. El hecho ocurrió cuando los oficiales acudieron a un domicilio, tras recibir un reporte a través del C5, y al llegar fueron atacados a tiros, en un episodio que dejó un oficial herido.

En la comunidad de Cerro de Ortega, Tecomán, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer, en tanto que en Villa de Álvarez un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Puerta Rolón, sobre la calle Higuera del Alcomún.

Un elemento de la Policía Estatal de Colima ı Foto: https://www.col.gob.mx/seguridadpublica