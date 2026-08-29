Gobierno de Sonora descarta cobro de piso en incursión armada contra CUM de Hermosillo

Adolfo Salazar, secretario de Gobierno de Sonora, se refirió a la incursión armada en recinto deportivo en Hermosillo.

El secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar, descartó que el ingreso de personas armadas al Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, una noche antes de la celebración del evento de boxeo Noche Suprema, respondiera a una situación de cobro de piso, y reiteró que las autoridades ya están investigando los hechos.

Entrevistado por medios de comunicación un día después del incidente, Salazar Razo aseguró que Sonora es un estado “en paz” y “libre de esas cosas como el cobro de piso”, por lo que descartó que el incidente del viernes haya tenido esa causa.

Adolfo Salazar, secretario de Gobierno de Sonora. ı Foto: Facebook del funcionario

“No, nada de eso. Nuestro estado es un estado libre de esas cosas, de cobro de piso. Es un estado libre de ello, es un estado en paz”, expresó el secretario de Gobierno.

Adolfo Salazar justificó sus declaraciones al asegurar que, durante la presente administración, se ha trabajado más que antes en la pacificación del estado, de forma que, dijo, se ha reducido en más del 60 por ciento el índice de homicidios.

“Estos casos nunca abonan a nada positivo. Lo que sí abona es el trabajo de las instituciones y es el modelo de bienestar que está sacando adelante y pacificando a nuestro estado”, expresó el secretario de Gobierno.

Cartel del evento Noche Suprema, que se celebraría en el CUM de Hermosillo, un día después del ataque. ı Foto: Redes sociales

“Hay muchas cosas positivas qué decir en el proceso de pacificación de nuestro estado: hemos abatido en más del 60 por ciento, el índice de homicidios y otros delitos. La gente percibe que nuestro estado vive tiempos en donde la paz es algo que hemos recuperado y tenemos que seguir trabajando para fortalecerlo”, abundó Salazar Razo.

Sobre el ingreso de hombres armados al CUM, el secretario de Gobierno reiteró que el Gobierno estatal está investigando los hechos, y urgió a esperar las conclusiones.

“Habría que aguardar a los avances de la investigación que está haciendo la Fiscalía. Las instituciones de seguridad, las fiscalías, todos están trabajando en atender este tema”, pidió el funcionario de Sonora.

🚨Gobierno de Sonora descarta “cobro de piso” tras ataque en CUM Hermosillo



El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, descartó que el incendio de un ring y la irrupción de hombres armados en el CUM de Hermosillo, previo a la función “Noche Suprema”, estén relacionados con el… — Azucena Uresti (@azucenau) August 29, 2026

Grupo armado irrumpe en CUM de Hermosillo y provoca incendio

La noche del viernes, un grupo de sujetos armados irrumpió en el CUM de Hermosillo, donde detonó armas de fuego y provocó un incendio.

De acuerdo con reportes locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas, una noche antes de la celebración en ese recinto del evento Noche Suprema, en el cual se enfrentarían influencers en peleas de box.

🚨Se reporta el ingreso de hombres armados al Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, donde presuntamente realizaron detonaciones de armas de grueso calibre y prendieron fuego a un ring. pic.twitter.com/qbolwE6gmu — Azucena Uresti (@azucenau) August 29, 2026

Al respecto, la Secretaría de Seguridad de Sonora informó que tomó conocimiento de estos hechos y que, a causa de ello, el espectáculo había sido cancelado.

Aseguró que no hubo personas lesionadas y que las autoridades ya habían iniciado las investigaciones pertinentes.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am