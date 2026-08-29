Reportan ingreso de hombres armados al CUM de Hermosillo; incendian ring de boxeo

Un grupo de hombres armados ingresó este viernes al Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, Sonora, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego y posteriormente un incendio en el ring instalado para una función de boxeo.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas en las instalaciones ubicadas en el cruce del Periférico Norte y bulevar Solidaridad.

Señalan que sujetos armados ingresaron al inmueble y realizaron detonaciones. Posteriormente, el ring que se encontraba instalado en el lugar fue incendiado.

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🚨Se reporta el ingreso de hombres armados al Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, donde presuntamente realizaron detonaciones de armas de grueso calibre y prendieron fuego a un ring. pic.twitter.com/qbolwE6gmu — Azucena Uresti (@azucenau) August 29, 2026

Reportan operativo tras ingreso de hombres armados

Tras los hechos, elementos de corporaciones de seguridad acudieron al CUM y se desplegó un operativo en los alrededores del recinto.

Personal de Bomberos también acudió al lugar para realizar las labores correspondientes y controlar el incendio registrado en el cuadrilátero.

Hasta el momento, no existe información oficial que confirme personas lesionadas o detenidas por estos hechos. Por ello, tampoco se ha establecido públicamente quiénes fueron los responsables ni cuál habría sido el motivo de la agresión.

El CUM sería sede de “Noche Suprema”

El incidente ocurrió horas antes de la función “Noche Suprema: El Norte Manda”, programada para este sábado 29 de agosto en el CUM de Hermosillo.

El evento contemplaba combates de boxeo profesional, peleas entre creadores de contenido y presentaciones musicales. La cartelera estaba encabezada por el excampeón mundial Miguel “Alacrán” Berchelt, quien enfrentaría al colombiano Juan “Sombra” Córdoba.

Medios locales reportaron posteriormente que la función fue suspendida luego de los hechos registrados en las instalaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas, lesionadas o la identidad de los responsables.

La investigación continúa y se espera que las autoridades de Sonora proporcionen información oficial sobre lo ocurrido.

#ÚLTIMAHORA: Sujetos armados irrumpen en el Centro de Usos Múltiples (CUM) en Hermosillo, realizan detonaciones y le prenden fuego al ring en donde mañana sábado se llevaría a cabo una función de box "Noche Suprema", donde participarían varios influencers. @elreporteroson pic.twitter.com/h6eUqF9yqN — El Reportero de la Comunidad (@NPDeportes1) August 29, 2026

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MSL