Caen 12 en Sinaloa; aseguran arsenal, drogas, 1.7 mdp y rescatan a 2 jóvenes

Un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales en Sinaloa culminó con la detención de doce personas, el aseguramiento de un cuantioso arsenal, más de una tonelada de marihuana y un millón 720 mil pesos en efectivo. Las acciones, realizadas del 20 al 26 de agosto, también permitieron el rescate de dos menores de edad que contaban con ficha de búsqueda por desaparición.

Las Comandancias de la III Región Militar y de la 9/a. Zona Militar informaron que, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se inhabilitó un campamento y se aseguró un inmueble. Entre lo decomisado destacan 35 armas de fuego (34 largas y una corta), 7,549 cartuchos, 200 cargadores y 12 granadas. También se confiscaron cinco vehículos y equipo táctico diverso.

Un hecho relevante ocurrió el 21 de agosto en Mazatlán, Sinaloa, donde personal de la Guardia Nacional localizó a los dos menores desaparecidos. Asimismo, en el Centro Penitenciario “Aguaruto”, se aseguraron 20 objetos punzocortantes, seis dosis de metanfetamina, 23 teléfonos celulares y diversos equipos de comunicación, tras revisiones efectuadas del 21 al 26 de agosto.

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Inspecciones preventivas permitieron el aseguramiento de objetos prohibidos al interior del Centro Penitenciario Aguaruto. ı Foto: Especial.

Estas acciones conjuntas de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y otras dependencias federales y estatales, buscan debilitar las estructuras criminales y contribuir a la paz pública en Sinaloa. Los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes, mientras que los menores fueron presentados ante las instancias pertinentes.

Cabe destacar que estas operaciones se realizan con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos. Durante la presente administración, las fuerzas armadas y la Guardia Nacional han logrado la detención de más de 51 mil personas y el aseguramiento de más de 25 mil armas de fuego, 125 mil kilogramos de marihuana y 48 mil vehículos, reflejando un esfuerzo constante por la seguridad nacional.

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JVR