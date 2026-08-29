PT analiza competir en Tamaulipas sin alianzas

Arcenio Ortega, comisionado político nacional del PT, hizo entrega de los nombramientos como coordinadores de afiliación en el Distrito local 07 de Reynosa, el pasado 16 de julio.

El Partido del Trabajo (PT) mantiene abierta la posibilidad de competir en solitario en Tamaulipas durante las elecciones de 2027, al señalar que, hasta el momento, no existen negociaciones formales con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para construir una alianza en la elección de alcaldías y diputaciones.

Arcenio Ortega Lozano, comisionado nacional del PT en Tamaulipas, explicó que, aunque las tres fuerzas políticas ya tienen un acuerdo para competir juntas por las gubernaturas que estarán en disputa el próximo año en la entidad, todavía no se han iniciado las conversaciones para definir una eventual coalición local.

El dirigente petista señaló que “a la fecha no se ha sostenido ninguna plática o acercamiento” entre las dirigencias de Morena, PVEM y PT en Tamaulipas para analizar una posible alianza en los ayuntamientos y el Congreso estatal.

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El Tip: En las últimas elecciones, Morena demostró su fuerza en Tamaulipas, ya que ganó 21 de las 22 diputaciones locales en el Congreso y los municipios más importantes.

Ortega Lozano sostuvo que el PT no tiene prisa para definir su estrategia electoral, debido a que todavía existen tiempos para construir acuerdos y determinar si los tres partidos competirán de manera conjunta, mediante una coalición parcial o total, o si cada fuerza política presentará sus propios candidatos.

Mientras las negociaciones permanecen pendientes, el PT ha comenzado a fortalecer su estructura interna de cara al proceso electoral mediante trabajos de afiliación, integración de comités seccionales y búsqueda de perfiles que puedan resultar competitivos en 2027.

La situación de Tamaulipas se presenta en un contexto de definiciones entre los integrantes de la Cuarta Transformación. Aunque Morena, PT y PVEM mantienen acuerdos para competir juntos por las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027, los partidos han comenzado a mostrar diferencias respecto a las candidaturas y alianzas en los distintos estados.

En algunas entidades, el PT y el PVEM incluso analizan competir por separado para fortalecer sus propias estructuras y aumentar su capacidad de negociación rumbo a futuros procesos electorales.

En Tamaulipas, Ortega Lozano ha dejado claro que el acuerdo nacional para las gubernaturas no significa que exista automáticamente una coalición para el resto de los cargos que estarán en disputa.

Por ello, la definición de candidaturas para las presidencias municipales y diputaciones locales y federales dependerá de las negociaciones que eventualmente establezcan las dirigencias de los tres partidos.

El dirigente petista recordó que la organización de las alianzas será coordinada por una comisión nacional integrada por representantes de Morena, PVEM y PT, pero será necesario esperar el desarrollo del proceso electoral para determinar el alcance de los acuerdos en cada entidad.

Mientras tanto, el PT trabaja por separado en Tamaulipas y prepara su estructura para competir en 2027, sin descartar ninguna posibilidad electoral.

La falta de negociaciones formales de las dirigencias nacionales mantiene abierta la posibilidad de que la coalición de la 4T tenga diferentes modalidades en Tamaulipas: desde una alianza total entre Morena, PT y Verde, hasta acuerdos parciales o una competencia por separado en algunos municipios y distritos.

Esta semana Morena ya dio el primer paso para la elección de 2027 al nombrar a los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro y Sinaloa, pero sus aliados (PT y Partido Verde) en conjunto sólo respaldaron a dos: a Nora Ruvalcaba para Aguascalientes e Imelda Castro para Sinaloa.

En Campeche, Colima y Querétaro todavía no existen acuerdos definitivos debido a que los partidos aliados mantienen a sus aspirantes para encabezar los trabajos de la coalición en esas entidades, con miras a que, posteriormente, se conviertan en los candidatos de la alianza integrada por Morena, PT y PVEM.

Ve Monreal “guerra intestina”

Por Claudia Arellano

EL PRESIDENTE de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, urgió a que la dirigencia nacional de Morena designe a todos los llamados “coordinadores estatales” del partido, que serán candidatos a las gubernaturas a disputarse el próximo año, porque advirtió que hay una “guerra intestina” que puede derivar en rupturas.

En su mensaje reconoció que los partidos políticos han comenzado sus procesos internos para elegir candidatos, al aprovechar la laguna que existe en la legislación. Por ello, detalló, han comenzado a nombrar coordinadores, enlaces, representantes de los propios partidos, pero todo tendiente a la selección de candidatos del 2027: “Nadie puede estar por encima del movimiento y no puedes acudir a ambiciones vulgares que fueron las que combatimos desde un principio. Nadie por encima del interés colectivo”.

En el caso de Morena, recordó que durante esta semana fueron designados coordinadores en cinco estados, por lo que aún están pendientes 12 entidades.Ante este escenario, consideró necesario acelerar las definiciones, pues advirtió que en los estados donde todavía no se ha nombrado a los coordinadores territoriales se han intensificado los enfrentamientos entre quienes buscan participar en los procesos internos: “Estamos a tiempo de que no se permita contaminar al movimiento y que resulten los más honestos, las más honestas, pero que se apresure la decisión para no lastimar más nuestra organización”, advirtió.

Monreal Ávila reiteró que su llamado busca evitar que los conflictos entre aspirantes deriven en una ruptura dentro de Morena.