Negociación petista

Y es el Partido del Trabajo el que, es sabido, se está rebelando —o al menos lo intenta— al yugo de Morena en algunos estados mientras en otros le está metiendo colmillo para, en eventuales procesos de alianza sacar buenas tajadas a la hora del reparto de candidaturas. Nos dicen que Arsenio Ortega, comisionado nacional petista en Tamaulipas, ha señalado que, aunque el PT, Morena y el Verde tienen un acuerdo para competir juntos por las gubernaturas que estarán en disputa el próximo año, en el caso de esa entidad todavía no se han iniciado las conversaciones para definir una eventual coalición local. “A la fecha no se ha sostenido ninguna plática o acercamiento” para analizar una posible alianza en ayuntamientos y Congreso estatal, indicó. De ahí que siga viva la posibilidad de que pudieran jugarla solos. ¿De qué tamaño es el pastel en la entidad fronteriza como para darse cuenta de por qué podría servir un estira y afloja en el estado? Bueno pues 43 ayuntamientos y 36 diputaciones locales. Qué tal.