¿Y la operación cicatriz?

Con la novedad de que empiezan a surgir inconformidades en los procesos internos de Morena. Algo que, nos aseguran, podría dar cuenta de que esa tarea post-contienda que suele llamarse operación cicatriz está fallando o faltando. Y es que resulta que en el caso de Colima, la diputada federal con licencia Graciela Valencia calificó como inadecuada la difusión de la encuesta que dio como ganadora a Rosi Bayardo cuando, señaló, sigue abierta y sin resolverse una denuncia que presentó ante la Comisión de Honestidad y Justicia del guinda, en la que señaló hechos “que comprometieron la equidad y la imparcialidad del proceso”. Valencia, nos comentan, considera que lo correcto en este caso es que sea resuelta su inconformidad pues “no se trata de cuestionar a una persona, se trata de defender la legitimidad del proceso”. Nos hacen ver que con el sólo hecho de expresar lo anterior, ya hay un velo de duda sobre el nombramiento que se hizo a principios de semana. Y que éste sólo se borrará cuando todos los que participaron en el proceso le levanten la mano a Rosi. Uf.