Vuelta a la página de la trampa

Y es la UNAM la que ya casi termina de darle la vuelta a la página de uno de los episodios más desafiantes de su historia reciente: el caso de las trampas en el primer examen de admisión a licenciatura que aplicó en línea. Ayer, la institución dio a conocer los resultados del examen de control, aplicado éste sí de manera presencial, y al que sólo pudieron inscribirse quienes estaban en un rango de mayores posibilidades de ingreso de acuerdo con los puntajes requeridos en pruebas recientes. Así, por esa vía, un total de 20 mil 923 alumnos se ganó un lugar para seguir su trayectoria académica en la máxima casa de estudios. Ahora sólo resta que se conozca el informe final de la comisión especial que indagó sobre el proceso fallido y las medidas que se tomarán en adelante para que no ocurran de nuevo anomalías como las ya conocidas. Queda una lección para quienes pudieron haber hecho trampa de que esa vía nunca será la mejor. Y para la UNAM misma, que debe mejorar sus procesos de contratación y su capacidad de respuesta a los problemas antes de que se le vuelvan crisis.