Sectur presenta la campaña ‘Siempre hay un motivo para volver’

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, presentó la campaña “Siempre hay un motivo para volver”, una estrategia que invita a mexicanas, mexicanos y visitantes de todo el mundo a descubrir, disfrutar y volver a enamorarse de México.

“México es un país, pero también son muchos Méxicos. Su grandeza está en la diversidad de sus paisajes, culturas, sabores, tradiciones, historias y en la riqueza de sus comunidades. Por eso, un solo viaje nunca es suficiente para descubrirlo: siempre hay algo nuevo que conocer, una tradición que volver a vivir, un sabor que recordar, un paisaje que contemplar y una historia que contar”, señaló.

La campaña parte de esta diversidad para mostrar las distintas maneras de vivir México: desde sus pueblos originarios y comunidades, hasta sus ciudades históricas, Pueblos Mágicos, zonas arqueológicas y sitios reconocidos por su valor universal; desde sus playas, selvas, montañas y desiertos, hasta su gastronomía, música, artesanías, fiestas y tradiciones.

“Es también el México del mariachi y el tequila, de sus cocineras tradicionales y sus sabores regionales, de sus artesanías, sus fiestas y sus tradiciones; pero, sobre todo, es el México de su gente, de esa calidez y hospitalidad que hace sentir a quien llega que siempre hay un lugar para regresar” expuso

La campaña presentará distintas maneras de vivir el país mediante siete conceptos que reúnen la diversidad de experiencias que México ofrece:

El México que conecta, con experiencias de turismo comunitario, pueblos originarios y encuentros con las comunidades, donde la hospitalidad y calidez de su gente hacen sentir a cada visitante como un mexicano más.

El México que inspira, a través de su historia milenaria, patrimonio cultural, museos, arte e historias que han construido nuestra identidad y siguen dando vida a nuevas expresiones.

El México que sabe, con su gastronomía, cocineras y cocineros tradicionales, mercados, productos regionales y sabores con la esencia de cada territorio.

El México que florece, con sus selvas, bosques, montañas, desiertos, mares y maravillas naturales que muestran la enorme biodiversidad del país.

El México que sorprende, a través de sus Pueblos Mágicos, destinos de aventura, turismo deportivo y experiencias inolvidables.

El México que celebra, mediante sus fiestas, ferias, festivales, tradiciones, música y expresiones culturales que mantienen vivo el orgullo de nuestras comunidades.

El México que emociona, con sus playas, experiencias de romance, viajes familiares y con amigos, autodescubrimiento y conexión con la naturaleza.

“Hay motivos que pasan de generación en generación: vivir el Día de Muertos, disfrutar la Guelaguetza, recorrer el país a bordo del Chepe y el Tren Maya, escuchar una banda sinaloense a la orilla del mar, volver a admirar los clavados de La Quebrada, probar un mole poblano o contemplar un paisaje que nunca se olvida. México tiene esa capacidad de sorprenderte y hacerte volver”, expresó.

La campaña invita a las Secretarías de Turismo estatales, municipios, empresarios, prestadores de servicios turísticos, comunidades, creadoras y creadores de contenido y sociedad civil a sumarse y compartir sus propios motivos para volver, para mostrar que cada estado y cada destino tiene algo que contar y una nueva experiencia que ofrecer.

Rodríguez Zamora precisó que, de esta manera, “Siempre hay un motivo para volver” busca fortalecer la promoción de México como un destino diverso, vivo y orgullosamente mexicano, capaz de ofrecer nuevas experiencias incluso a quienes ya lo han visitado.

“Puede ser un viaje que ya hicimos y que queremos repetir. O uno que todavía no sabemos que estamos esperando. México nos da miles de motivos para volver. Lo importante es descubrir cuál es el tuyo”, finalizó.

#Comunicado Sectur 📣



Presentamos la campaña “Siempre hay un motivo para volver” para promover la riqueza turística de México. 🇲🇽✨



La campaña se articula en siete conceptos que muestran distintas formas de vivir México: El México que conecta, inspira, sabe, florece, sorprende,… pic.twitter.com/516uLRVxGx — SECTUR México (@SECTUR_mx) September 11, 2026

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