Educación básica pierde más de medio millón de alumnos: Educación con Rumbo

92.7% de la caída se concentra en preescolar y primaria

El Sistema Educativo Nacional registró una reducción de más de medio millón de estudiantes en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior durante el ciclo escolar 2025-2026, de acuerdo con las cifras actualizadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Sistema de Información y Gestión Educativa.

Los datos, cotejados con los correspondientes al ciclo 2024-2025, muestran que la matrícula total pasó de 34 millones 370 mil 623 estudiantes a 34 millones 81 mil 774, lo que representa una disminución neta de 288 mil 849 alumnos, equivalente a 0.84 por ciento, según dijo Educación con Rumbo.

Sin embargo, al sumar las pérdidas registradas en los distintos niveles educativos que reportaron una disminución, la reducción acumulada asciende a 529 mil 536 estudiantes.

La mayor caída se concentró en educación primaria, donde la matrícula pasó de 12 millones 838 mil 201 alumnos en el ciclo 2024-2025 a 12 millones 520 mil 339 en 2025-2026.

Esto significa que 317 mil 862 estudiantes menos cursaron la primaria, una reducción de 2.48 por ciento. La disminución se presentó en 31 de las 32 entidades federativas, con Coahuila como única excepción.

El segundo mayor descenso se registró en preescolar, cuya matrícula pasó de 3 millones 996 mil 767 a 3 millones 823 mil 694 alumnos, es decir, 173 mil 73 niñas y niños menos, una caída de 4.33 por ciento.

En conjunto, preescolar y primaria concentran una reducción de 490 mil 935 estudiantes, equivalente a 92.7 por ciento de toda la disminución acumulada en los niveles educativos que perdieron matrícula.

La reducción también alcanzó a educación inicial, secundaria y media superior. En inicial se contabilizaron 6 mil 988 estudiantes menos; en secundaria, 14 mil 264; y en media superior, 17 mil 349.

El comportamiento contrasta con el registrado en educación superior, donde la matrícula aumentó en 240 mil 687 estudiantes, equivalente a un crecimiento de 4.36 por ciento.

Para Patricia Ganem, coordinadora de Investigación del Observatorio de la Educación, el incremento de estudiantes universitarios no debe ocultar el comportamiento de los niveles iniciales de la trayectoria escolar.

“No basta con que aumente la matrícula universitaria si cada vez hay menos niños y niñas en los primeros niveles educativos. Aunque tenemos que lograr que los estudiantes lleguen a la universidad, el principal reto es garantizar que tengan las condiciones para ingresar, permanecer y avanzar desde el inicio de su trayectoria escolar”.

Los datos, sin embargo, no permiten concluir por sí mismos que los más de 529 mil estudiantes hayan abandonado la escuela. Una reducción de matrícula puede obedecer también a factores demográficos, movilidad de la población, migración, cambios en la cobertura educativa o a que algunos menores no se incorporaron al sistema educativo.

Ante este escenario, la organización Educación con Rumbo llamó a la SEP y a su titular, Mario Delgado, a explicar los factores que están detrás de la reducción de la matrícula y a precisar cuántos estudiantes efectivamente dejaron las aulas y cuántos corresponden a movimientos demográficos o administrativos dentro del sistema.

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