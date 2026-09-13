Detienen a Ángel ‘N’, alias ‘Canguro’, vinculado con tráfico de drogas en ciudades de EU

Autoridades federales detuvieron en Jalisco a Ángel “N”, alias “Canguro”, identificado como operador logístico de un grupo criminal que distribuía drogas sintéticas en Seattle y Tacoma, ambas ciudades del estado de Washington, Estados Unidos.
Así lo informó el Gabinete federal de seguridad del Gobierno de México en una breve publicación, donde destacó que la detención fue resultado del intercambio de información de inteligencia entre autoridades de México y Estados Unidos, en una acción de colaboración “con pleno respeto a la soberanía de ambas naciones”.
El Gabinete de seguridad informó que, resultado de esta operación también fueron decomisadas un arma de fuego, municiones y diversas dosis de droga.
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Se espera que, en las próximas horas, se brinde más información sobre la operación y los presuntos vínculos criminales de alias “Canguro”, ahora detenido.
En la operación participaron elementos de las Secretarías de la Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Fiscalía General de la República (FGR).
“Con investigación, inteligencia y cooperación internacional se continúa debilitando la capacidad logística de las organizaciones criminales, con pleno respeto a la soberanía de ambas naciones”, concluyó el Gabinete federal de seguridad, sobre la operación.
Van más de 67 mil 200 detenidos por delitos de alto impacto, destaca SSPC
El anuncio de la detención de Ángel “N”, alias “Canguro” ocurre días después de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, destacara los resultados de la estrategia de seguridad del Gobierno federal.
En el marco de la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch detalló que, desde el inicio de la presente administración, en octubre de 2024, han sido detenidas más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto.
En el mismo sentido, gracias a operativos interinstitucionales, se han logrado decomisos que afectan las operaciones del crimen organizado como:
- Más de 34 mil armas
- 534 toneladas de droga
- 9.5 millones de pastillas de fentanilo
- 88 toneladas de cocaína
Además, el titular de la SSPC destacó la inhabilitación de dos mil 700 laboratorios clandestinos.
Gracias a este trabajo, celebró García Harfuch, se ha logrado reducir en 53 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos, lo cual, explicó, representa una disminución de 46 homicidios menos cada día.
“Estos avances no significan que la tarea esté concluida ni son motivo de triunfalismo. Por instrucciones de la Presidenta seguiremos trabajando todos los días hasta que los resultados se traduzcan en mayor seguridad y tranquilidad para las familias mexicanas”, escribió el secretario de Seguridad.
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