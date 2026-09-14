Consejero del INE plantea reducir cuotas y exigir representación efectiva de grupos vulnerables

El consejero del INE, Uuc-kib Espadas Ancona, en conferencia de prensa el 14 de septiembre de 2026.

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Uuc-kib Espadas Ancona, propuso sustituir el actual modelo de cuotas legislativas por un esquema que privilegie la representación efectiva de grupos vulnerables y no sólo el cumplimiento numérico de candidaturas.

Durante una conferencia de prensa sobre las cuotas para el proceso electoral 2026-2027, Espadas Ancona planteó que los partidos reserven 10 por ciento de sus candidaturas para personas pertenecientes a grupos vulnerables o discriminados, conforme al artículo primero constitucional, sin que el INE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinen de antemano las únicas categorías que pueden ser representadas.

El consejero sostuvo que las cuotas actuales han incrementado el número de candidaturas de grupos vulnerables, pero no necesariamente su capacidad de incidencia política. Citó estudios de El Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para argumentar que el avance ha sido principalmente descriptivo y no sustantivo.

“No se trata de hacer un incremento numérico. Se trata de mejorar las condiciones de representatividad”, afirmó.

Su propuesta contempla que las candidaturas tengan un respaldo democrático del grupo que pretenden representar, ya sea mediante órganos internos de los partidos, organizaciones sociales, consultas o encuestas. Además, los candidatos deberían comprometerse con una agenda legislativa vinculada con ese grupo y postularse por partidos que compartan esas demandas.

“Tenemos que pasar de esta idea muy medieval de que las personas pertenecen a estamentos sociales [...] a entender que en una sociedad diversa y compleja como es la nuestra, las personas levantan distintas agendas políticas” Uuc-kib Espadas Ancona, consejero del INE



Espadas Ancona también cuestionó los mecanismos de autoadscripción, al considerar que la identidad puede ser simulada. En su lugar, propuso verificar la representatividad política: “No pongamos el foco en lograr identificar si alguien auténticamente es lo que dice ser”.

Sobre la vía para modificar el modelo, el consejero sostuvo que las cuotas deben ser reguladas por el Poder Legislativo.

Mientras el actual esquema permanezca vigente, Espadas Ancona planteó que el INE puede “darle racionalidad a esta medida administrativa”.

Su propuesta será presentada ante la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y, si no prospera, será llevada al Consejo General.

De esta manera, un nuevo régimen de cuotas tendría que contar con sustento legislativo, mientras que la propuesta de Espadas busca modificar administrativamente los criterios de representación dentro del marco vigente.

“El problema de reñirse con la naturaleza de la democracia no es nada más un problema estético [...] esas cuotas no van a servir”, advirtió.

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