FGR sentencia a 30 años de prisión a Juan Carlos ‘N’ por explotación sexual en Zona Divas

Juan Carlos "N" obtuvo una condena de 30 años de prisión por el delito de trata de personas

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una condena de 30 años de prisión contra Juan Carlos Benavides Cuadros por trata de personas y explotación sexual agravadas en perjuicio de cuatro mujeres extranjeras, a quienes obligó a ofrecer servicios sexuales durante 2017 a través de la página Zona Divas.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), el sentenciado trasladaba a las víctimas a distintas entidades del país con fines de explotación y obtenía beneficios económicos por esas actividades.

A lo largo de ese año, Benavides Cuadros obligó a las cuatro mujeres a prestar servicios sexuales y utilizó diversas publicaciones digitales para promocionarlas. Entre esos espacios figuró Zona Divas, portal en el que aparecieron las víctimas, según la información presentada por la FGR.

TE RECOMENDAMOS: Previo a celebración de Independencia Arquidiócesis llama a dejar la polarización y fortalecer el Estado de derecho

El caso comenzó en septiembre de 2017, cuando las autoridades federales abrieron la indagatoria. Las pruebas reunidas durante el proceso permitieron acreditar ante la autoridad judicial la responsabilidad del acusado en los delitos de trata de personas y explotación sexual agravadas.

Como parte de la resolución, Juan Carlos Benavides deberá pagar una multa superior a tres millones 500 mil pesos. La sentencia derivó del proceso seguido por la FEVIMTRA por los hechos cometidos contra las cuatro víctimas de nacionalidad extranjera. El monto pendiente por la reparación del daño aún no tiene una cifra definida. Esa cantidad deberá establecerse durante la etapa de ejecución de la sentencia.

Fiscalía General de la República (FGR) ı Foto: Especial

Caso Zona Divas

El caso Zona Divas reveló la operación de una red internacional dedicada a la trata de personas y explotación sexual de mujeres en México, principalmente de jóvenes extranjeras que fueron captadas bajo falsas promesas de trabajo.

La organización utilizaba un portal de internet para atraer a mujeres procedentes de países como Venezuela, Colombia, Argentina y Brasil, a quienes ofrecía oportunidades laborales que, en realidad, servían como mecanismo de reclutamiento para trasladarlas a territorio mexicano.

El caso adquirió una mayor dimensión entre 2017 y 2018, cuando varias mujeres relacionadas con este esquema fueron asesinadas.

La presión generada por los asesinatos y las denuncias llevó a las autoridades a intervenir. El portal utilizado para captar a las mujeres fue desmantelado y comenzaron las investigaciones contra personas señaladas como administradores, reclutadores y operadores de la estructura criminal.

En 2019, las autoridades lograron detener a Ignacio Antonio Santoyo, conocido como “El Soni”, a quien las investigaciones señalaban como uno de los principales responsables de la organización.

La #FGR obtuvo sentencia de 30 años de prisión contra Juan Carlos “N”, por los delitos de trata de personas y explotación sexual agravados.

El trabajo ministerial de la #FEVIMTRA, acreditó su responsabilidad de los ilícitos en agravio de cuatro víctimas de nacionalidad… pic.twitter.com/VaSSBo4ZfR — FGR México (@FGRMexico) September 13, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT