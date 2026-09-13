Rubén Moreira acusa nuevos impuestos ‘por la puerta de atrás’ en Paquete Económico 2027

El Paquete Económico 2027 puso bajo disputa el costo de la deuda y la presión fiscal sobre empresas y contribuyentes. El diputado priista Rubén Moreira acusó al Gobierno federal de recurrir a nuevas cargas “por la puerta de atrás”, mientras especialistas advirtieron que el país destinará 1.57 billones de pesos al pago de intereses, una cantidad superior a la inversión prevista para el próximo año.

Mario Di Costanzo estimó que la deuda pública alcanzará 21.6 billones de pesos el próximo año, monto que representaría un incremento de 11 billones respecto de 2018. Según el especialista, el pago de intereses llegará a 1.57 billones, por encima de los cerca de 1.13 billones previstos para inversión federal.

“Vamos a pagar más por intereses de la deuda que lo que vamos a invertir”, afirmó Di Costanzo, quien también señaló que las previsiones oficiales colocan el crecimiento económico de 2027 entre 1.5 y 2.5 por ciento.

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Moreira cuestionó las modificaciones fiscales incluidas en el proyecto, entre ellas los límites a deducciones y pérdidas. “Es un aumento de impuestos, pero por el otro lado”, sostuvo el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien pidió revisar además las disposiciones relacionadas con Aduanas, prediales municipales y uso de efectivo.

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De acuerdo con el coordinador priista, su bancada mantendrá la revisión hasta diciembre ante la posibilidad de que aparezcan otras modificaciones durante la discusión legislativa. Moreira advirtió sobre el riesgo de que Morena intente incorporar gravámenes “por la puerta de atrás” mediante reservas presentadas durante la votación.

Ante las medidas planteadas para empresas, Miguel Ángel Sulub puso el foco en la reducción de 30 a 20 por ciento de la deducción de determinados intereses derivados de créditos empresariales. También cuestionó la metodología propuesta para identificar operaciones relacionadas con compañías factureras, esquema que calificó como “terrorismo fiscal”.

Por otra parte, Sulub señaló diferencias entre los documentos que integran el proyecto. Expuso que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles dejó de aparecer en el analítico correspondiente a la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque otra parte del paquete le asigna 2 mil 430 millones de pesos.

Francisco Lezama reportó discrepancias similares en proyectos y empresas públicas. El analista indicó que el Tren Maya figura con 18 mil millones de pesos en un documento y con 19 mil millones en otro, mientras Mexicana presenta una asignación de 881 millones en un apartado y en otro documento tiene otros números.

Como otro punto de revisión, Lezama mencionó el aumento de recursos vinculados con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y un programa de reestructuración de vivienda cercano a 38 mil millones de pesos. Afirmó que el destino de esos fondos no queda explicado con suficiente claridad en los documentos consultados.

El secretario de Hacienda comparecerá ante el pleno de la Cámara de Diputados para explicar el Paquete Económico 2027. Moreira adelantó que solicitará una segunda reunión con el funcionario ante la Junta de Coordinación Política, con el propósito de revisar con mayor detalle la deuda, las reglas fiscales y las inconsistencias presupuestales señaladas por los especialistas.

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LMCT