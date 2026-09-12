Así ocurrió

‘Eres una vergüenza’: increpan a Alejandro Moreno durante visita a Tlaxcala | VIDEO

Dirigente nacional del PRI no respondió a los reclamos de un ciudadano, quien le espetó: “No representas a México”

Ciudadano increpa a "Alito" Moreno durante su visita a Tlaxcala, el 11 de septiembre de 2026.
Ciudadano increpa a "Alito" Moreno durante su visita a Tlaxcala, el 11 de septiembre de 2026. Foto: FB, @vivetlaxcala
Por:
La Razón Online

Durante una visita al estado de Tlaxcala, un ciudadano increpó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien reclamó que no merece ocupar un lugar en la política mexicana.

El momento, que quedó registrado en video, ocurrió el pasado 11 de septiembre durante la visita de “Alito” Moreno a la entidad, como parte de una gira de trabajo.

Mientras el dirigente priista se tomaba una fotografía con una persona sobre la calle José María Morelos, en el centro de Tlaxcala, un hombre le gritó: “Eres una vergüenza para la política de México”.

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“No mereces estar en la política”, agregó el transeúnte, quien también le espetó: “No representas a México”. Ante las críticas, Moreno Cárdenas se limitó a esbozar una sonrisa burlona y a levantar el pulgar de la mano izquierda en dirección al ciudadano inconforme.

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cehr

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