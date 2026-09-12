‘Eres una vergüenza’: increpan a Alejandro Moreno durante visita a Tlaxcala | VIDEO

Durante una visita al estado de Tlaxcala, un ciudadano increpó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien reclamó que no merece ocupar un lugar en la política mexicana.
El momento, que quedó registrado en video, ocurrió el pasado 11 de septiembre durante la visita de “Alito” Moreno a la entidad, como parte de una gira de trabajo.
Mientras el dirigente priista se tomaba una fotografía con una persona sobre la calle José María Morelos, en el centro de Tlaxcala, un hombre le gritó: “Eres una vergüenza para la política de México”.
Sheinbaum destaca entrega de Programas para el Bienestar a más de 486 mil personas en Quintana Roo
“No mereces estar en la política”, agregó el transeúnte, quien también le espetó: “No representas a México”. Ante las críticas, Moreno Cárdenas se limitó a esbozar una sonrisa burlona y a levantar el pulgar de la mano izquierda en dirección al ciudadano inconforme.
También puedes leer:
- ‘Alito’ y Ariadna Montiel llegan al INE rumbo a elecciones
- Morena reta a Anaya y Moreno a dejar fuero
- Arranca proceso e INE alerta riesgo de elección cuestionada
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr