Mario Delgado reconoce al CONAFE por llevar educación a 35 mil comunidades rurales e indígenas

A 55 años de la creación del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, destacó que representa una de las misiones más nobles de México, al llevar educación a las comunidades más alejadas y contribuir a transformar la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Delgado Carrillo señaló que, durante el ciclo escolar 2025-2026, el CONAFE fortaleció la atención educativa en 35 mil localidades rurales e indígenas marginadas y de difícil acceso.

Detalló que, mediante su modelo de Educación Comunitaria para el Bienestar, basado en la pedagogía de la Relación Tutora y las Comunidades de Aprendizaje, el Consejo proporcionó 56 mil 999 servicios educativos a 461 mil 690 estudiantes, con la participación de 61 mil 203 figuras educativas.

Señaló que esta labor se desarrolla con pertinencia cultural y lingüística, enfoque de derechos humanos e igualdad de género, a fin de ampliar las oportunidades educativas en comunidades con condiciones de vulnerabilidad. Destacó que el modelo fortalece el aprendizaje, el pensamiento crítico y las capacidades de niñas, niños y adolescentes, al tiempo que promueve la participación de las familias y las comunidades en los procesos educativos.

Asimismo, mencionó que durante el ciclo escolar 2025-2026 se fortalecieron las condiciones para la operación de los servicios educativos comunitarios con la entrega de 323 mil 903 paquetes de útiles escolares, en beneficio de 157 mil 758 alumnos de preescolar, 104 mil 281 de primaria y 61 mil 864 de secundaria.

También se distribuyeron 58 mil 469 paquetes de materiales para el aula y auxiliares didácticos, así como 67 mil 264 paquetes de material de formación y equipamiento para las figuras educativas, con el propósito de apoyar su capacitación y desempeño.

Finalmente, reconoció a quienes durante 55 años han hecho del CONAFE una institución que fortalece comunidades, y refrendó el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a construir una República donde la educación sea un derecho y no un privilegio.

Por su parte, el director general del CONAFE, Gabriel Cámara Cervera, detalló que el aprendizaje en el bachillerato comunitario se dará con base en la Relación Tutora, modelo pedagógico del CONAFE que crea Comunidades de Aprendizaje en las que los educadores comunitarios comparten una misma visión, experiencia y misión, demostrando que la transformación ocurre cuando el aprendizaje deja de ser una instrucción unidireccional para convertirse en un diálogo que permite descubrir lo extraordinario en la práctica cotidiana de la enseñanza.

Indicó que el logro de este modelo se refleja en los resultados del Proyecto Nacional de Innovación e Incidencia (PRONAII) que se llevó a cabo de 2023 a 2025, con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) en el que se dio marcaje personal a alumnos y alumnas que demostraron el logro de la educación básica al margen de años de estudio.

Cámara Cervera dijo que este proyecto contribuye a demostrar que el interés del aprendiz es el motor que lleva a obtener aprendizajes profundos independientemente de horas y años cursados ya que “educar y aprender es un acto que se hace entre amigos. Necesitamos repensar la manera como se ofrece el servicio… cómo asegurar que la gente aprende por interés y logramos este doble propósito fundamental de la educación, aprender a aprender y aprender a convivir”.

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cehr