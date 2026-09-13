Arquidiócesis llama a dejar la polarización y fortalecer el Estado de derecho

La Arquidiócesis Primada de México llamó a aprovechar las fiestas patrias para reducir la polarización, recuperar la convivencia social y fortalecer un Estado de derecho que coloque la dignidad de las personas por encima de intereses y privilegios.

En su editorial publicado en Desde la Fe, medio perteneciente a la Iglesia católica, sostuvo que las diferencias políticas, económicas, sociales y culturales no deben convertirse en factores de división, sino encontrar espacios comunes dentro de una nación que definió como plural desde su origen.

A propósito de la celebración de la Independencia, la publicación planteó que México requiere recuperar su capacidad de diálogo entre generaciones, regiones, comunidades y sectores sociales. “Frente a esa tendencia, estas fechas también pueden ayudarnos a recuperar nuestra vocación de ser puente entre generaciones”, señaló.

Para la Arquidiócesis, esa responsabilidad también alcanza ámbitos como la seguridad y el desarrollo social. El editorial sostiene que el bienestar individual depende de las condiciones de la comunidad y plantea que “la seguridad de una persona se fortalece con la seguridad de quienes la rodean”.

La Fiestas Patrias están por llegar ı Foto: Cuartoscuro.

El medio católico también vinculó la conmemoración de la Independencia con una responsabilidad que, señaló, no termina en los festejos patrios. Llamó a cumplir de manera cabal los deberes personales, familiares, laborales y cívicos, al considerar que el futuro nacional depende también de las decisiones cotidianas de sus habitantes. La publicación sostuvo que una nación adquiere mayor fortaleza cuando quienes la integran se reconocen como parte de una historia común y asumen obligaciones frente a los demás.

La editorial dio un sentido adicional al tradicional “¡Viva México!” y planteó que la expresión representa algo más que una consigna durante las celebraciones de septiembre. “Ese ‘viva’ también nos compromete”, señaló antes de enumerar tareas que, desde su perspectiva, deben acompañar el sentimiento de pertenencia al país.

El medio católico cerró con un llamado a que las diferencias políticas, sociales o culturales encuentren un cauce común y no impidan la construcción colectiva del país.

Iglesia católica ı Foto: La Razón (con Meta IA)

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT