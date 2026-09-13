PAN exige a Quirino Ordaz transparentar fiesta patria de más de 50 mil euros en España

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió al embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, transparentar los recursos utilizados para la celebración de las fiestas patrias en la representación diplomática, luego de asegurar que el encuentro reunió a invitados seleccionados y recibió aportaciones de más de 40 patrocinadores.

Los legisladores Federico Döring Casar, Genoveva Huerta y Raúl Torres Guerrero señalaron que el evento habría superado los 50 mil euros. También cuestionaron el acceso restringido y afirmaron que parte de la comunidad mexicana quedó fuera de la ceremonia encabezada por el exgobernador de Sinaloa.

Acción Nacional sostuvo que la recepción contrastó con el llamado de austeridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum para las representaciones diplomáticas. “Se trató de una celebración muy ostentosa en España con más de 40 patrocinadores que fueron voluntariamente a fuerzas con donativos; la fiesta del embajador Ordaz costó más de 50 mil euros y hubo bebidas caras y algo contrario al discurso de austeridad de la presidenta Claudia Sheinbaum”, acusaron los panistas.

Según Raúl Torres Guerrero, diputado migrante y coordinador de mexicanos en el exterior del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, las aportaciones procedieron de empresas y particulares que participaron como patrocinadores. El legislador contrapuso ese encuentro con una celebración pública prevista en Chamberí, Madrid, a la que acudirían connacionales residentes en España.

Grito VIP de Morena … en España; PAN acusa exclusión a comunidad mexicana y trato preferencial del embajador Quirino Ordaz durante evento patrio en Europa. pic.twitter.com/S3mUvAG5T8 — Perspectivas (@perspectivasmx_) September 11, 2026

Döring, Huerta y Torres Guerrero también reprocharon la relación de Ordaz Coppel con la comunidad mexicana. Afirmaron que el diplomático mantiene poca presencia en actividades de acompañamiento a connacionales y concentra su atención en actos de carácter privado.

En ese contexto, el PAN pidió al Senado de la República revisar los criterios utilizados para designar representantes diplomáticos provenientes de la política y planteó incluso llamar a comparecer al embajador para que explique el financiamiento de la ceremonia.

Los legisladores también retomaron acusaciones contra Ordaz Coppel por presuntos vínculos con el crimen organizado durante su etapa como gobernador de Sinaloa. El comunicado partidista afirma que su nombre aparece en expedientes de Estados Unidos, aunque el documento difundido por Acción Nacional no incorpora pruebas, números de caso ni resoluciones judiciales que acrediten ese señalamiento.

Como parte de sus críticas, los panistas relacionaron al exmandatario estatal con el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. “Porque fue Quirino Ordaz quien le entregó el estado de Sinaloa al narco gobernador Rocha Moya”, expresaron, sin presentar en el comunicado elementos adicionales para sustentar esa acusación.

Acción Nacional aseguró que mantendrá contacto con mexicanos residentes en España y reclamó mayor cercanía de la representación diplomática. “No vamos a permitir que se siga abusando de la comunidad migrante, vamos a estar con la comunidad mexicana que pide respaldo y cercanía dado que hoy se sienten olvidados por el Estado Mexicano y sobretodo por el embajador Quirino Ordaz”.

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📅 15 de septiembre

🕗 20:00–21:45 h

📍 Plaza de Chamberí



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