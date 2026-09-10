PAN solicita observación de la UE ante ‘riesgo de fraude y violencia’ en elecciones del 2027.

En representación del presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, Roberto Gil Zuarth acudió a la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) para el arranque oficial del proceso electoral 2026-2027. Durante el evento, la dirigencia del partido solicitó apoyo a la Unión Europea (UE) para que envíe una misión de observación y vigile el desarrollo de los comicios en el país.

Gil Zuarth sostuvo que la contienda no será un proceso electoral ordinario debido a la intervención del gobierno federal y a la presencia de grupos criminales que buscan imponer su voluntad mediante armas y dinero ilícito.

El representante blanquiazul afirmó que el país enfrenta un escenario de inequidad en el que se ha capturado al árbitro electoral y existe una alianza de compra y terror en los territorios.

“El fantasma del fraude electoral está de vuelta en México y otra vez se opera desde el gobierno”, dijo.

Ante este panorama, Roberto Gil Zuarth demandó al INE ejercer independencia y responsabilidad frente a tres factores específicos.

En primer lugar, exigió frenar la campaña anticipada que realiza el régimen desde la estructura gubernamental con recursos públicos. En segundo término, pidió detener el desmantelamiento de los controles operativos del instituto, como la vigilancia en casillas.

Finalmente, urgió a frenar los asesinatos de aspirantes y candidatos, así como a bloquear el flujo de recursos provenientes de los cárteles del crimen organizado.

¡En cada elección nos jugamos la libertad y el futuro de México! 🇲🇽



Ante el inicio del proceso electoral 2026-2027, desde Acción Nacional exigimos elecciones libres, limpias y democráticas, sin intervención del gobierno y sin la influencia del crimen organizado.



El PAN ha… pic.twitter.com/AFZqslUBl3 — Acción Nacional (@AccionNacional) September 10, 2026

México se juega su libertad en cada elección, afirma Roberto Gil Zuarth

Roberto Gil Zuarth argumentó que la sociedad mexicana se juega su libertad en cada elección frente al avance de lo que calificó como una mafiocracia que secuestra a las instituciones.

“Mexicanos, en cada elección nos jugamos la siguiente generación, nos jugamos nuestra libertad. Cada retroceso que le toleramos al régimen nos debilita como ciudadanos y fortalece a la mafiocracia que hoy secuestra a las instituciones”, dijo en un video publicado en las redes sociales.

Asimismo, recordó la trayectoria histórica de su partido en la lucha contra el fraude electoral, el favoritismo oficial y la violencia en las urnas.

Gil Zuarth concluyó que el PAN mantendrá su postura en defensa de las instituciones democráticas y de la libertad ciudadana. Recordó que la organización política ya ha derrotado regímenes autoritarios en el pasado y aseguró que volverán a lograrlo en la contienda venidera.

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JVR