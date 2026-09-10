Marina y ANAM aseguran 8.7 millones de cigarros falsos en Michoacán

Las inspecciones en el recinto fiscalizado fueron ejecutadas por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Un operativo conjunto entre la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana derivó en el aseguramiento de 8 millones 780 mil cigarros presuntamente apócrifos en las instalaciones de la aduana del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El cargamento de procedencia ilícita fue detectado al intentar ingresar a territorio nacional mediante una declaración de importación fraudulenta. En la documentación aduanera presentada, la mercancía proveniente del puerto de Hong Kong, China, figuraba registrada con el nombre en inglés Paper Food Box, correspondiente a contenedores de papel para alimentos.

La interceptación del contenedor se logró mediante el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de análisis de riesgo operativo. Las autoridades aplicaron protocolos de verificación documental, revisión de antecedentes comerciales y trazabilidad de los perfiles de los importadores involucrados en la transacción.

Las investigaciones señalan que la mercancía pretendía distribuirse en el mercado nacional de manera irregular. La detección oportuna derivó de labores de inteligencia coordinadas entre las dependencias mexicanas, las cuales identificaron oportunamente el patrón de evasión de las regulaciones fiscales e impuestos vigentes.

“La detección de estas cargas deriva de labores de inteligencia previas, en las que se advertía el posible ingreso de productos de tabaco ilícitos con el objetivo de eludir la normativa fiscal y aduanera”, precisaron las instituciones involucradas en el aseguramiento en la costa michoacana.

Los protocolos de seguridad y resguardo en la franja costera corresponden a la Secretaría de Marina (SEMAR). ı Foto: Especial.

Este decomiso representa una acción directa contra el tráfico de mercancías de contrabando en México. La introducción no autorizada de productos de tabaco genera pérdidas severas a la hacienda pública por evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), además de representar un riesgo latente para el consumidor.

Ante este hallazgo, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Marina informaron que continuarán con la modernización de los procesos de inspección física y digital. El objetivo central es robustecer la seguridad nacional y evitar la utilización de los recintos portuarios para actividades ilícitas.

El puerto de Lázaro Cárdenas constituye uno de los nodos logísticos de mayor relevancia en el Pacífico mexicano para el intercambio comercial con el continente asiático. Por esta razón, el Gobierno de México ha intensificado la presencia de mandos navales y civiles para supervisar las operaciones aduaneras diarias.

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JVR