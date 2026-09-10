Suicidio, tercera causa de muerte entre jóvenes en México; suman más de 3 mil casos

El suicidio se colocó como la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años en México y concentró casi cuatro de cada 10 casos registrados en el país durante 2025. La tasa para ese grupo alcanzó 10.2 por cada 100 mil habitantes, más de 50% por encima del promedio nacional de 6.7, mientras que 3 mil 318 personas de esas edades murieron por esta causa.

Otro rasgo sobresale entre los jóvenes de 15 a 29 años. Siete de cada 10 suicidios ocurrieron en una vivienda particular, de modo que los casos registrados en ese espacio fueron más del doble que los ocurridos en todos los demás lugares en conjunto. El dato corresponde al mismo grupo de edad que concentró casi cuatro de cada 10 suicidios del país y presentó la tasa más alta entre los distintos segmentos etarios.

La diferencia también se acentuó por sexo. Los hombres concentraron casi tres de cada cuatro suicidios entre los jóvenes y, al observar todas las edades, representaron ocho de cada 10 casos del país. Su tasa nacional, de 10.9 por cada 100 mil habitantes, fue más de cuatro veces la registrada entre las mujeres, de 2.6.

#ElABCDeLasEmociones 💛 ¡Septiembre se pinta de amarillo! | 🎗️ Prevención del suicidio



En México, durante 2025 se registraron 8 mil 846 muertes por suicidio y 8 de cada 10 correspondieron a hombres. (INEGI) 👨🏻‍🦱🥺



🧠🫂 El suicidio es multifactorial, existen barreras para buscar… pic.twitter.com/BXMMdMKOKe — ISSSTE (@ISSSTE_mx) September 10, 2026

México registró en total 8 mil 709 muertes por suicidio durante 2025. El indicador nacional se mantuvo por encima de los niveles de hace una década, pues pasó de 5.1 casos por cada 100 mil habitantes en 2015 a 6.7 el año pasado, un aumento cercano a una tercera parte en ese periodo.

La tendencia reciente muestra una reducción moderada, pero el nivel de 2025 todavía quedó muy por encima del registrado una década atrás. Después del máximo de 6.9 suicidios por cada 100 mil habitantes alcanzado en 2023, la tasa nacional retrocedió durante dos años consecutivos hasta 6.7, una cifra marginal. Aun así, por cada cinco casos que se registraban en términos proporcionales en 2015, ahora ocurren cerca de siete.

Pese a ese descenso, la brecha por sexo permaneció prácticamente intacta. Entre los hombres, la tasa pasó de un máximo de 11.4 en 2023 a 10.9 el año pasado, pero todavía resultó más de cuatro veces superior a la de las mujeres. En ellas, el indicador se mantuvo en 2.6 durante los últimos tres años.

Ese promedio nacional, sin embargo, oculta brechas mucho más profundas entre entidades. Chihuahua y Yucatán encabezaron el país con tasas de 13 suicidios por cada 100 mil habitantes, más del doble del nivel nacional. Frente a Guerrero, que ocupó el último lugar con 2 casos en la misma proporción poblacional, la incidencia en esos dos estados fue casi siete veces mayor.

Aguascalientes completó el grupo con mayor incidencia, con una tasa de 12 víctimas por cada 100 mil habitantes. En el extremo contrario, además de Guerrero, se ubicaron Chiapas, con 3.8 casos, y Veracruz y Baja California, ambas con 4.7 víctimas en la misma proporción poblacional.

Por edades, el riesgo estadístico tampoco siguió el mismo patrón entre mujeres y hombres. Para ellos, el punto más alto apareció entre los 30 y 44 años, con una tasa de 17.2 por cada 100 mil, más de dos veces y media el promedio nacional. Entre ellas, la mayor incidencia se presentó antes, de los 15 a los 29 años, con 5.1 casos, casi el doble de la tasa femenina observada para todas las edades.

Casi dos de cada tres personas de 15 años y más que murieron por suicidio realizaban alguna actividad económica, pero la diferencia por sexo volvió a ser considerable. Entre los hombres fueron cerca de tres de cada cuatro, mientras que entre las mujeres la relación se acercó a una de cada tres. En escolaridad, poco más de una cuarta parte del total tenía secundaria completa, el nivel con mayor presencia dentro del registro.

La soltería fue la condición conyugal más frecuente entre las personas que murieron por suicidio. Más de la mitad no tenía pareja al momento del registro, mientras que poco más de una tercera parte estaba unida. Los casos de personas divorciadas, separadas o viudas alcanzaron solo un 6.1 por ciento en el registro.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL