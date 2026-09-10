‘Si usted no quiere operar, no opere’, así encara coordinador del IMSS-Bienestar a residentes por protestas en Veracruz

El coordinador de IMSS-Bienestar en Veracruz confrontó a médicos por exigir insumos para operar.

El coordinador estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar en Veracruz, Roberto Ramos Alor, lanzó un ultimátum a personal médico, residentes y trabajadores de la salud tras la serie de manifestaciones registradas recientemente por el desabasto de medicamentos e insumos en los hospitales de la entidad.

Durante un encuentro con inconformes, el funcionario confrontó a quienes participan en las protestas organizadas para exponer la escasez de recursos.

Ramos Alor aseveró que las autoridades iniciaron la distribución de fármacos en las unidades médicas.

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Asimismo, recriminó la postura de las y los doctores que rechazaron realizar cirugías y otros procedimientos bajo el argumento de no contar con los insumos y las herramientas indispensables.

El funcionario instó al personal de salud a no intervenir clínicamente si consideran que carecen del material necesario.

“Si usted no quiere operar y no participar, no opere, no opere sencillamente, porque usted se siente ofendida de que no tiene las herramientas para operar, pero no opere, así de sencillo”, declaró Ramos Alor durante la reunión que fue grabada en video.

En el mismo diálogo, el representante del IMSS-Bienestar dirigió una advertencia explícita hacia las y los médicos residentes.

Advirtió que las protestas e inconformidades podrían incidir negativamente en el resultado de sus evaluaciones académicas e institucionales.

“Usted es residente y depende de la institución, de la dirección de enseñanza e investigación, y su evaluación de usted, depende de nosotros, y se los tengo que decir muy claro, ese es nuestro trabajo”, señaló el funcionario.

Por su parte, el personal médico y de enfermería exigió que las autoridades informen públicamente las cifras del desabasto y den a conocer a la población las fechas exactas de llegada del material faltante.

El funcionario “Roberto Ramos Alor”, coordinador gendersl del IMSS Bienestar en Veracruz le dice a médicos residentes que “no operen”, porque está ofendida porque no tiene las herramientas para operar.



Este señor cobra 143 mil pesos al mes. pic.twitter.com/XJh6Rhm65O — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) September 10, 2026

Una de las residentes presentes señaló la injusticia de encarar las reclamaciones de los pacientes y sus familias al notificarles la suspensión de servicios por la falta de gasas, cubrebocas, medicamentos y otros insumos esenciales de curación.

Las manifestaciones del personal de salud, acompañadas por familiares de los pacientes, suman aproximadamente 2 semanas activas en diversos puntos de la entidad veracruzana.

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JVR