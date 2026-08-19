Sector salud supera 100 millones de consultas

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum, con Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Ssa, ayer, en conferencia.

Las obras y programas para ampliar los servicios de salud a la población mexicana implementados por el Gobierno federal han derivado en incrementos entre una y dos terceras partes de las atenciones brindadas por los tres subsistemas de la Secretaría de Salud (Ssa). En lo que va del año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS-Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), han conseguido superar, por primera vez, los cien millones de consultas generales desde 2022.

EL DATO: EL ABASTO promedio de medicamentos en el sistema de salubridad de México alcanza niveles superiores a 97 por ciento en sus principales instituciones.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para superar las cifras de atención médica con una mayor cobertura en el país, a la adquisición de equipos, fortalecimiento del personal, optimización de los servicios y la ampliación de la infraestructura hospitalaria, pero, sobre todo, al impulso y fortalecimiento del IMSS-Bienestar, creado para brindar servicios sanitarios a los ciudadanos sin seguridad social.

Por ello, la mandataria destacó que: “En los estados que están incorporados en el IMSS-Bienestar el número de consultas de médicos especialistas aumentó 90 por ciento. Son indicadores muy claros de que el IMSS-Bienestar favorece la atención a la salud de las personas; eso quiere decir que si vas al médico te atiende. Que hay que mejorar todavía, siempre hay espacio de mejora, siempre. Pero hoy, hay más medicamentos y se atiende a las personas”.

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Ssa, expuso que, entre enero y julio de este año, se brindaron 101 millones 233 mil 444 consultas médicas en las tres instituciones, lo que significa 28 por ciento más respecto al mismo periodo de 2022.

En las consultas de especialidad, el incremento en la atención ha sido del 60 por ciento, al llegar a 31 millones 718 mil 713 atenciones en los tres subsistemas.

La misma tendencia se observó en las cirugías programadas a los derechohabientes, que han experimentado un crecimiento del 30 por ciento, con un millón 887 mil 853, lo cual, comentó, es reflejo de la elevada inversión que el Gobierno federal ha hecho para mejorar los servicios de la población mexicana.

El director general del ISSSTE, Martí Batres, expuso que en 2025 la dependencia a su cargo consiguió superar la meta de 300 mil cirugías y de 24 millones de consultas generales. Para este 2026, agregó, la meta es de 344 mil 366 cirugías y 26 millones 732 mil 679 consultas, las cuales registran un gran avance en lo que va del año.

El director del IMSS, Zoé Robledo, destacó que las acciones para agilizar los servicios de salud también han significado una reducción del tiempo que se invierte por parte de la población para mejorar su condición.

Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, destacó el incremento de los servicios sanitarios a partir de 2024, que fue cuando se consolidó la adscripción de los gobiernos estatales a este subsistema de salud. Subrayó que julio de este año es el mes con la mejor productividad desde que se conformó la institución, la cual actualmente es responsable de la salud de 56.5 millones de personas en 10 mil 761 unidades médicas.

Svarch comentó que los estados que no se adhirieron a este sistema no han conseguido incrementar sus servicios y se mantienen en las mismas cifras de 2023, lo cual consideró una muestra de que el modelo de prestación del servicio gratuito, sí funciona.

El funcionario federal planteó que la meta al final del sexenio es que esta institución brinde cien millones de consultas generales, 15 millones de especialidad, con atención a 25 millones de personas y que también se hayan realizado 1.5 millones de cirugías.