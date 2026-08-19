Bajan choques con civiles armados

LOS ENFRENTAMIENTOS entre fuerzas de seguridad y civiles armados disminuyeron durante 2025, pero mantuvieron un saldo elevado de víctimas. La Guardia Nacional y las policías estatales reportaron 830 episodios, en los que murieron 333 personas y 54 integrantes de corporaciones de seguridad, esto de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal (CNSPF-E) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El balance también incluyó 208 agentes lesionados. Entre los civiles que participaron en estos hechos, 112 resultaron heridos y 565 quedaron detenidos. El censo separa estos resultados de las cifras generales sobre homicidios y detenciones, pues corresponden exclusivamente a las consecuencias reportadas en confrontaciones con personal de seguridad pública.

Nuevo León se convirtió en el principal foco de este tipo de hechos. La entidad acumuló 259 casos, casi uno de cada tres registrados en el país y cerca del triple de Chiapas, que ocupó el segundo sitio con 88. En tanto, Veracruz apareció después con 73, seguido de Michoacán, Zacatecas y Sinaloa.

Saldo de confrontaciones con el crimen organizado ı Foto: Especial

A diferencia de otros indicadores de actividad policial que se incrementaron durante 2025, los enfrentamientos siguieron la ruta contraria. El registro nacional disminuyó 20.1 por ciento y cerró en 830 episodios. Las corporaciones estatales concentraron la mayor parte de los casos, con 624 casos, frente a 206 de la Guardia Nacional.

Esta disminución fue más pronunciada en la fuerza federal. La Guardia Nacional redujo sus confrontaciones 27.5 por ciento respecto de 2024, mientras las instituciones locales reportaron un descenso de 17.4 por ciento y mantuvieron tres cuartas partes de los enfrentamientos reportados a nivel nacional.

Los datos muestran que la mayoría de estos hechos no comenzó como una acción planeada para confrontar a civiles armados. En nueve de cada 10 casos, los enfrentamientos ocurrieron después de que integrantes de las corporaciones de seguridad reaccionaron para repeler una agresión.

El resto tuvo su origen en intervenciones relacionadas con labores de inteligencia, atención de denuncias o emergencias, patrullajes y detenciones.

Por entidad, Nuevo León no sólo encabezó la cantidad de enfrentamientos. También registró 79 civiles armados muertos, la cifra más alta del país. Sinaloa contabilizó 42 y Zacatecas 34, mientras Veracruz destacó por las detenciones, con 105. En este último rubro, Zacatecas sumó 97.

Dentro de la Guardia Nacional, los 206 enfrentamientos dejaron 13 elementos muertos y 92 lesionados. Del lado de los civiles armados, la corporación federal reportó 119 fallecidos, 44 heridos y 143 detenidos. El resto del saldo nacional correspondió a intervenciones de las instituciones estatales.