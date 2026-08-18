FGR pide escuchar a familias de víctimas para construir nueva ley de feminicidio

La Fiscalía General de la República (FGR) planteó ante el Senado que la nueva legislación nacional sobre feminicidio debe construirse con la participación de familias de víctimas, autoridades encargadas de investigar y juzgar, organizaciones defensoras de mujeres y especialistas. Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), sostuvo que el análisis no puede limitarse al trabajo institucional.

Durante una mesa de diálogo convocada por las comisiones de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primero, la fiscal señaló que la experiencia acumulada fuera de las instituciones debe formar parte de la discusión. “No puede construirse solamente desde la teoría de los escritorios de las instituciones, tiene que construirse escuchando a quienes investigan, a quienes juzgan, a quienes acompañan a las víctimas”, afirmó.

Según la propuesta enviada al Senado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio busca homologar esta conducta penal en el país, fijar estándares para las indagatorias, reforzar las medidas preventivas y combatir la impunidad.

Ante legisladores, activistas y académicos reunidos en la Casona de Xicoténcatl, Bojorges Beltrán advirtió que la actuación del Estado debe comenzar antes de que ocurra un asesinato. “El feminicidio es la expresión extrema de una violencia estructural que muchas veces estuvo acompañada de amenazas, agresiones, discriminación, relaciones de poder, estereotipos, silencios, desprecios y omisiones”, señaló.

Durante las mesas de análisis sobre la Ley General contra el Feminicidio en el @senadomexicano, Maribel Bojorges Beltrán, Fiscal Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, de la #FGR, destacó que una ley no… pic.twitter.com/fLqUwCpT5Z — FGR México (@FGRMexico) August 19, 2026

Para la responsable de FEVIMTRA, la respuesta institucional requiere detectar y atender las agresiones previas que pueden escalar hasta la muerte de una mujer.

“Nuestra obligación no puede comenzar al final cuando una mujer ha sido asesinada, la obligación del Estado comienza mucho antes, en el campo de la prevención, en la atención oportuna de las violencias que se incrementan, en la protección oportuna de las víctimas y la capacidad de respuesta de nuestras instituciones para actuar antes de que sea demasiado tarde”, sostuvo.

El encuentro forma parte del proceso de revisión de la iniciativa en el Senado. La funcionaria de la FGR consideró necesario someter el proyecto a discusión para identificar ajustes y construir una norma aplicable a las distintas realidades del país.

También participaron Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado; Verónica Nohemí Camino Farjat, vicepresidenta de la Mesa Directiva; Javier Corral Jurado, titular de la Comisión de Justicia, y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, responsable de Estudios Legislativos Primero.

Entre las asistentes estuvieron además la ministra Yazmín Esquivel Mossa, en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la diputada Karina Margarita del Río Zenteno, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados; Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres en México, y Matilde Montserrat Rizo Rodríguez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación.

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MSL