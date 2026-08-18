FGR asegura 30 tractocamiones y 21 pipas durante cateos por huachicol en Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró dos inmuebles en Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan, Jalisco, dentro de una investigación por almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos. En uno de los puntos, autoridades localizaron 30 tractocamiones, 21 pipas, 18 tanques tipo Frac Tank y diversos recipientes con combustible.

El caso surgió a partir de una denuncia anónima que alertó sobre maniobras de trasvase y resguardo sospechoso dentro de las instalaciones de una empresa de transportes en Guadalajara. La información llevó a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) a abrir una carpeta contra quienes resulten responsables.

Dentro del primer predio, situado en la colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga, peritos federales y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encontraron 26 contenedores. Seis eran grises, cinco tenían la leyenda Premium y 15 estaban identificados como Magna. Cuatro conservaban producto en proporciones que iban de tres a 60 por ciento de su capacidad.

Además, los equipos de seguridad decomisaron seis depósitos casi llenos cuya capacidad todavía no se determina, asi como cuatro cilindros, cinco recipientes verticales y un automóvil particular. El inventario incluyó también 10 tambos con cerca de dos mil litros de líquido traslúcido, 11 bidones con aproximadamente 220 litros y dos cubos tanque que contenían alrededor de mil 620 litros.

Por separado, los investigadores encontraron aparatos utilizados para analizar características de sustancias, entre ellos un medidor de azufre, un equipo automático para determinar el punto de inflamación, un densímetro digital, un espectrómetro y un dispositivo de destilación. También quedaron bajo resguardo dos computadoras portátiles, un DVR, un equipo de escritorio y diversa documentación.

La #FGR, en coordinación con la @SSPCMexico y la @Defensamx1, llevó a cabo la diligencia de cateo donde aseguró dos predios en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan, #Jalisco, uno de ellos probablemente utilizado como centro de almacenamiento ilícito de combustible. En… pic.twitter.com/UL1ROAbS7f — FGR México (@FGRMexico) August 19, 2026

Mientras tanto, el segundo cateo se efectuó en la colonia Ciudad del Sol, en Zapopan. Ahí se localizaron un arma corta, 21 laptops, cuatro discos duros, una tableta electrónica, 19 memorias USB, un radio de comunicación, dinero en efectivo y tres vehículos.

Con base en los indicios obtenidos, el Ministerio Público Federal mantiene abierta la investigación por posibles delitos relacionados con el resguardo, posesión, suministro, distribución u ocultamiento de hidrocarburos sin autorización de quienes cuentan legalmente con derechos sobre esos productos.

Tras los cateos, la FGR informó que las diligencias continuarán para establecer la posible participación de personas físicas o empresas en las operaciones detectadas en ambos puntos de Jalisco.

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MSL