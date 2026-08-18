Carolina Viggiano pide a la FGR indagar a Andy López Beltrán

La senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar los señalamientos que existen contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México, y cuestionó que autoridades de Estados Unidos sean quienes concentren información relacionada con posibles delitos en México.

“¿Por qué otro país tiene que investigar? Nuestros problemas son nuestros problemas. La Fiscalía General de la República tiene que hacer su labor”, reclamó la legisladora priista.

Viggiano Austria sostuvo que López Beltrán enfrenta “diversos señalamientos de actos criminales” y consideró que, en lugar de ser exonerado, la Fiscalía debería abrir o profundizar las investigaciones correspondientes.

Esto, luego de que en días recientes se han dado a conocer detalles de una carpeta de investigación en la que López Beltrán es mencionado en relación con presuntos delitos vinculados al denominado “huachicol fiscal”.

Carolina Viggiano, senadora priista ı Foto: Cuartoscuro

La senadora explicó que, cuando una persona aparece señalada dentro de una carpeta de investigación, las autoridades tienen la obligación de conocer su versión y determinar qué información puede aportar sobre los hechos.

“Cuando alguien es señalado en una carpeta como alguien que sabe o alguien que es el responsable de un delito, pues lo menos que tienes que hacer es llamarlo para que te diga lo que sabe, para que le preguntes dónde estaba cuando ocurrieron los hechos”, señaló.

La legisladora cuestionó que, pese a las capacidades de investigación que actualmente tienen las instituciones de seguridad mexicanas, no se avance en los casos que involucran a figuras políticas.

“Francamente lo que está pasando en México es increíble, no deberíamos estar discutiendo esto, debería estar siendo investigado”, afirmó.

La legisladora también lanzó una crítica directa al desempeño de la Fiscalía General de la República y acusó que la justicia se aplica de manera selectiva.

La Fiscalía General de la República tiene que hacer su labor. No puede tener una fiscal carnal Carolina Viggiano Austria



Viggiano afirmó que parte de la información sobre estos casos está en poder de autoridades estadounidenses, pero consideró inadmisible que México dependa de otro país para investigar posibles delitos cometidos en territorio nacional.

“Por eso Estados Unidos, todos los que han declarado, la información la tiene Estados Unidos. La Fiscalía también, pero no quiere investigar”, acusó.

A juicio de la senadora, la falta de actuación de la Fiscalía genera desconfianza en las instituciones y alimenta la percepción de que existe una justicia diferenciada.

“Se hace la justicia, pero a los adversarios. Es una justicia selectiva. Absolutamente. Y eso hace que cada día crean menos en la justicia”, concluyó.

Andrés Manuel López Beltrán, "Andy". ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT