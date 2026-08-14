CSP: Retiro de visa a Andy López Beltrán no significa un conflicto diplomático con EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum consideró este vienes que el retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán no debe significar un conflicto diplomático con el Gobierno de Estados Unidos.

“Eso representa un conflicto, pues no tiene por qué representarlo, pero si hay que decir las cosas por su nombre. Porque de otra manera, pues el pueblo no sabe qué es lo que pensamos, la gente no sabe qué es lo que pensamos y se deja venir pues toda la andanada. Ahí viene, completa. Pero el pueblo sabe”, declaró la Presidenta esta mañana en Palacio Nacional.

La Presidenta de México insistió que el retiro de la visa por parte de Estados Unidos a Andrés Manuel López Beltrán tiene como trasfondo un intento de injerencia en la política mexicana y se deben de presentar pruebas para que, en todo caso, sea juzgado conforme a las leyes nacionales.

Al cierre de este jueves, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador difundió una carta dirigida al Presidente Donald Trump para reclamar por el retiro de la visa, que a pesar de señalar que esto no le representaba un problema, lanzó críticas contra Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, y acusó que estas decisiones las tomas contra quienes “no se alinean o someten a sus afanes autoritarios, facciosos y a sus corruptelas”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional Claudia Sheinbaum señaló que si los retiros de las visas están motivados por acciones contra la delincuencia y el ingreso de personas a aquel país, entonces la medida no es tomada por igual con todos los países de la región latinoamericana.

Consideró que lo hecho contra López Beltrán tiene motivaciones políticas para intervenir en este tema en México.

“Tiene un sentido político esencialmente, porque no es parejo a todos los países si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de algún tema relacionado con la entrada de un ciudadano a Estados Unidos. Esa es mi opinión. Podemos hacer una revisión de qué ocurre en otros países de América Latina y qué ocurre en nuestro país. Y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana. Esa es mi opinión, porque no veo yo otra razón”, declaró.

Comentó que ante los retiros de visas, la actitud que se debe de asumir es de ‘valentía’, al mencionar que dichas acciones no son sustentadas con pruebas, las cuales pidió que, en todo caso, sean presentadas por el gobierno estadounidense para que sea la justicia mexicana quien valore la situación.

“¿Qué hay que hacer cuando viene una cuestión de una visa? Pues hay que ser valientes. No hay que, porque no hay otra cosa. Oye, que el gobierno de Estados Unidos presenta una prueba contundente cuantitativa. Cualquier ciudadano mexicano, cualquiera que sea su profesión, es más en política, cualquiera que sea su partido político, pues que presente pruebas y que sea juzgado de acuerdo a las leyes mexicanas. Pero tiene que haber pruebas”, dijo.

Insistió en que la restricción de ingreso al territorio estadounidense dictada para políticos mexicanos u otras órdenes, como la solicitud para que se detuviera al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es una búsqueda de intervenir, lo cual rechazó nuevamente al evocar que el acuerdo de la relación bilateral era de respeto.

“Entonces, son búsquedas de interferir, de haber injerencia en la política mexicana y no debe ser así, debe haber una relación de respeto mutuo. Lo tenemos en muchos temas, pero también hay que señalar cuando consideramos que su intención es otra”, dijo.

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FGR