Seguridad: 13 de agosto se registró nivel más bajo de homicidios dolosos diarios en Gobierno de CSP

El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal destacó este viernes que ayer 13 de agosto se registraron 20 homicidios dolosos en el país, el nivel diario más bajo de la presente administración y desde que se tiene registro.
A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad precisó que esta estadística se ubica por debajo del promedio diario mensual preliminar de 32.5 homicidios.
En 21 entidades, agregó, no se reportaron homicidios dolosos, entre ellas Ciudad de México, Coahuila, Colima, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
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El Gabinete de Seguridad sostuvo que mantiene la coordinación con las autoridades estatales para avanzar en la construcción de la paz.
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FGR