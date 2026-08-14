Seguridad: 13 de agosto se registró nivel más bajo de homicidios dolosos diarios en Gobierno de CSP

Esta semana se dieron cifras en Palacio Nacional sobre seguridad en México.

Desde que se tiene registro

El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal destacó este viernes que ayer 13 de agosto se registraron 20 homicidios dolosos en el país, el nivel diario más bajo de la presente administración y desde que se tiene registro.

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad precisó que esta estadística se ubica por debajo del promedio diario mensual preliminar de 32.5 homicidios.

En 21 entidades, agregó, no se reportaron homicidios dolosos, entre ellas Ciudad de México, Coahuila, Colima, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

El Gabinete de Seguridad sostuvo que mantiene la coordinación con las autoridades estatales para avanzar en la construcción de la paz.

El 13 de agosto se registraron 20 homicidios dolosos en el país, el nivel diario más bajo de la presente administración y desde que se tiene registro, además de ubicarse por debajo del promedio diario mensual preliminar de 32.5 homicidios.



En 21 entidades no se reportaron… pic.twitter.com/pKVO9niu0t — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 14, 2026

Te puede interesar

- Estados Unidos le quita la visa a Andy López Beltrán; éste enfurece

- CSP destaca récord de viajeros: 51.1 millones llegaron en 1.er semestre

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR