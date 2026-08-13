‘Ahora sales a lloriquear’: Alito arremete contra Andy López Beltrán tras revocación de su visa de EU

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, arremetió contra Andy López Beltrán, luego de que el secretario de Organización de Morena confirmara que Estados Unidos le revocó la visa para ingresar a ese país.

A través de sus redes sociales, Moreno cuestionó la carta que López Beltrán dirigió al presidente estadounidense Donald Trump, en la que calificó como política y “propagandística” la decisión de retirarle el permiso de entrada y señaló directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau.

“Andy, Estados Unidos ya te revocó la visa y ahora sales a lloriquear, acusando motivos políticos y comparando la decisión con prácticas hitlerianas”, escribió el dirigente priista.

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Moreno sostuvo que López Beltrán debe responder a los señalamientos públicos relacionados con sus relaciones personales, negocios y patrimonio, así como a las acusaciones que han surgido contra integrantes de su círculo político.

Andy, Estados Unidos ya te revocó la visa y ahora sales a lloriquear, acusando motivos políticos y comparando la decisión con prácticas hitlerianas. ¡Estás viendo y no ves! Las investigaciones les están alcanzando y ustedes siguen creyendo que su narcoapellido los hace… pic.twitter.com/8v2wKmGZcf — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 14, 2026

El líder del PRI también lanzó acusaciones sobre presuntos vínculos de integrantes de Morena con grupos del crimen organizado y afirmó que existen cuestionamientos que, desde su perspectiva, deben ser investigados.

No obstante, los señalamientos expresados por Moreno corresponden a acusaciones políticas y no constituyen por sí mismos pruebas de la comisión de algún delito.

Moreno manifestó su respaldo al gobierno de Estados Unidos y a los funcionarios que participaron en la decisión migratoria contra López Beltrán.

Reconoció la actuación del presidente Donald Trump, del secretario Marco Rubio y de Christopher Landau, a quienes atribuyó una postura firme en materia de seguridad, democracia y combate a los grupos del crimen organizado.

El dirigente priista sostuvo que la relación entre México y Estados Unidos debe estar basada en cooperación, resultados y confianza entre instituciones.

Asimismo, afirmó que el gobierno de Morena debe responder a cualquier señalamiento relacionado con una posible protección o complicidad con integrantes del crimen organizado.

En su mensaje, Moreno también extendió sus acusaciones al expresidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que los cuestionamientos sobre posibles pactos con grupos criminales deben investigarse.

El priista afirmó que quienes hayan protegido o permitido la operación de organizaciones criminales deben responder ante la ley.

“México merece saber quiénes hicieron acuerdos con los criminales, quiénes los protegieron y quiénes permitieron que avanzaran”, sostuvo.

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MSL