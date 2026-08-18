Carlos Gutiérrez Mancilla debuta con bronca en el INE, lo frenan en seco y acusa ‘amenaza velada’

La primera participación de Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla como representante del Poder Legislativo por el PRI en el Consejo General del INE terminó en un duro encontronazo con la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, quien lo llamó reiteradamente al orden y le recordó que, de persistir las conductas que alteraran la sesión, podría incluso recurrirse a la fuerza pública para retirarlo del recinto.

Gutiérrez Mancilla convirtió sus intervenciones en una andanada contra Morena y sus representantes. También lanzó señalamientos contra el diputado Arturo Ávila Anaya, en una nueva escalada de confrontación política tras el choque que el priista protagonizó la semana pasada con el legislador, en el Patio del Federalismo del Senado.

“Yo confronto a los narcopolíticos de frente, yo no persigo ciudadanos como este narcogobierno”, sostuvo el representante priista, quien aseguró que está dispuesto a “pagar el costo político de enfrentar el poder” y hasta “entregar mi vida por México”.

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Votación durante sesión del INE, el 18 de agosto de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, el tono de Gutiérrez Mancilla provocó también la reacción del consejero Uuc-kib Espadas Ancona, quien cuestionó la estrategia del priista y calificó su intervención como un mal ejercicio de comunicación política .

“Ya no fastidien, por favor”, lanzó Espadas Ancona, a lo que el representante del PRI respondió y acusó al consejero de intentar intervenir en la vida de los partidos.

Fue entonces cuando Guadalupe Taddei intervino nuevamente y le leyó el Reglamento de Elecciones, subrayando que los integrantes del Consejo deben conducirse “con respeto y tolerancia hacia los demás integrantes”.

“No es normal espetarnos en la cara este tipo de cosas ni querer venir a darle lección a los consejeros electorales” Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE



La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, el 18 de agosto de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Ante la insistencia del priista, la consejera presidenta recordó que tiene facultades para “conminar a abandonar el local y solicitar el auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden o expulsar a quienes lo hayan alterado”.

Gutiérrez Mancilla calificó la advertencia como una “amenaza velada” y sostuvo que no acudió al INE “a hacer amigos”, sino a “alzar la voz”. Uuc-kib Espadas, por su parte, le respondió: “Ser diputado no lo coloca por encima de la ley”.

Al cerrar el intercambio, Taddei Zavala convocó a las fuerzas políticas a cambiar el tono de las sesiones y concentrarse en los asuntos técnicos del INE. Su mensaje dejó claro que, al menos en esta primera intervención del nuevo representante priista, la Presidencia no está dispuesta a permitir que la confrontación partidista desborde el orden reglamentario.

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cehr