Defiende independencia ante presiones políticas

LA CONSEJERA presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, defendió la independencia del organismo frente a los cuestionamientos del PRI por la orden de retirar publicaciones en redes sociales contra Morena, al considerar que imputaban delitos sin pruebas suficientes.
A través de un posicionamiento leído en el inicio de la sesión del Consejo General del INE, sin mencionar al partido ni a su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, la consejera presidenta advirtió que las diferencias con las decisiones electorales deben resolverse por las vías institucionales y rechazó cualquier intento de presión sobre las consejerías.
“El Instituto Nacional Electoral tiene una obligación constitucional que no admite excepciones: aplicar la ley y ejercer las atribuciones que ésta le confiere con independencia de quién promueve un asunto o quién resulte involucrado”Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE
La presidenta del INE subrayó que todas sus determinaciones pueden ser impugnadas ante los tribunales, que tienen facultades para confirmarlas, modificarlas o revocarlas. Subrayó que ninguna consejería debe votar pensando en consecuencias personales, políticas, penales o internacionales.
Bajan choques con civiles armados
- EL TIP: ALITO MORENO solicitó, el pasado 10 de agosto, que EU sancione a tres consejeros bajo la Ley Magnitsky.
La consejera presidenta hizo referencia a la denuncia presentada por Alejandro Moreno ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, luego de la resolución del INE. Advirtió que si una autoridad modifica su criterio por temor a amenazas o represalias, deja de ser independiente.
También sostuvo que las consejerías deben resolver con base en la Constitución, la ley, los precedentes y los elementos de cada expediente, sin considerar las consecuencias políticas de sus decisiones.
PRI defiende denuncia ante EU
El representante del PRI, Emilio Suárez Licona, defendió el derecho del partido a recurrir a todas las instancias necesarias y sostuvo que “la discusión de la narcopolítica en este país no puede censurarse”. Advirtió que el partido continuará llevando el caso ante instancias nacionales e internacionales.
En contraste, el representante de Morena, Guillermo Rafael Santiago, condenó que “Alito” Moreno acudiera ante el Departamento de Estado para pedir sanciones contra consejeras y consejeros del INE.
Calificó la acción como “abiertamente intervencionista” y sostuvo que la independencia electoral no puede cuestionarse cada vez que una resolución resulta incómoda.
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cehr