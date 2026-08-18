Por supuesta censura

Defiende independencia ante presiones políticas

Consejera presidenta advierte que quienes integran el Consejo General no pueden estar bajo presión política o internacional

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, el 18 de agosto de 2026.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, el 18 de agosto de 2026. Foto: Cuartoscuro
Por:
Tania Gómez

LA CONSEJERA presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, defendió la independencia del organismo frente a los cuestionamientos del PRI por la orden de retirar publicaciones en redes sociales contra Morena, al considerar que imputaban delitos sin pruebas suficientes.

A través de un posicionamiento leído en el inicio de la sesión del Consejo General del INE, sin mencionar al partido ni a su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, la consejera presidenta advirtió que las diferencias con las decisiones electorales deben resolverse por las vías institucionales y rechazó cualquier intento de presión sobre las consejerías.

“El Instituto Nacional Electoral tiene una obligación constitucional que no admite excepciones: aplicar la ley y ejercer las atribuciones que ésta le confiere con independencia de quién promueve un asunto o quién resulte involucrado”
Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE
Sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el 30 de julio de 2026.
Sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el 30 de julio de 2026. ı Foto: INE / Cuartoscuro

La presidenta del INE subrayó que todas sus determinaciones pueden ser impugnadas ante los tribunales, que tienen facultades para confirmarlas, modificarlas o revocarlas. Subrayó que ninguna consejería debe votar pensando en consecuencias personales, políticas, penales o internacionales.

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  • EL TIP: ALITO MORENO solicitó, el pasado 10 de agosto, que EU sancione a tres consejeros bajo la Ley Magnitsky.

La consejera presidenta hizo referencia a la denuncia presentada por Alejandro Moreno ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, luego de la resolución del INE. Advirtió que si una autoridad modifica su criterio por temor a amenazas o represalias, deja de ser independiente.

También sostuvo que las consejerías deben resolver con base en la Constitución, la ley, los precedentes y los elementos de cada expediente, sin considerar las consecuencias políticas de sus decisiones.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.
Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. ı Foto: X: @alitomorenoc

PRI defiende denuncia ante EU

El representante del PRI, Emilio Suárez Licona, defendió el derecho del partido a recurrir a todas las instancias necesarias y sostuvo que “la discusión de la narcopolítica en este país no puede censurarse”. Advirtió que el partido continuará llevando el caso ante instancias nacionales e internacionales.

En contraste, el representante de Morena, Guillermo Rafael Santiago, condenó que “Alito” Moreno acudiera ante el Departamento de Estado para pedir sanciones contra consejeras y consejeros del INE.

Calificó la acción como “abiertamente intervencionista” y sostuvo que la independencia electoral no puede cuestionarse cada vez que una resolución resulta incómoda.

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cehr

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