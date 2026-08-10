Alejandro Moreno lleva a Washington su batalla contra el INE por dichos sobre Morena

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, presentó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos una denuncia para solicitar que se revisen las actuaciones de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, a quienes acusa de censurarlo.

La denuncia deriva de una resolución del INE mediante la cual se ordenó a Alejandro Moreno retirar de sus redes sociales diversas publicaciones en las que calificó a Morena como un “narcopartido” y vinculó al partido con el crimen organizado. El priista considera que esta determinación coarta su libertad de expresión.

Alejandro Moreno señaló que la resolución ya fue impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y advirtió que recurrirá también a organismos internacionales.

“Presentaremos las denuncias correspondientes ante otros organismos internacionales, como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó.

El también senador solicitó al Departamento de Estado revisar las actuaciones de los tres consejeros a la luz de la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, legislación que permite a Estados Unidos imponer sanciones económicas y restricciones de entrada a su territorio cuando se acreditan determinados supuestos de graves violaciones a los derechos humanos o corrupción.

Alejandro Moreno argumentó que existen antecedentes de que Estados Unidos ha utilizado estas herramientas frente a conductas que considera graves afectaciones a la libertad de expresión.

Recordó que en julio de 2025 Estados Unidos sancionó al juez brasileño Alexandre de Moraes y señaló que entre los motivos de la medida estuvieron la represión de la libertad de expresión y la persecución contra opositores políticos.

El senador sostuvo que este antecedente demuestra que las autoridades estadounidenses cuentan con mecanismos para responder ante conductas que consideren graves afectaciones a los derechos humanos.

“Todo lo que dañe y destruya el régimen democrático debe ser conocido a nivel internacional y, cuando corresponda, sancionado”, afirmó.

Alejandro Moreno acusó al INE de estar “sometido y al servicio del gobierno” y de tomar decisiones que, a su juicio, afectan directamente a la oposición.

“Desde el PRI vamos a defender nuestra libertad de expresión y utilizaremos todas las vías legales e internacionales para que se conozca lo que está sucediendo”, sostuvo.

El dirigente priista lanzó una nueva acusación contra Morena:

“No nos van a callar y vamos a seguir defendiendo la libertad de expresión y a México. En el PRI no vamos a permitir que los cínicos y narcopolíticos de Morena terminen de construir una dictadura al amparo del crimen organizado”, aseguró.

Presenté, hace unos momentos, una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar que se revisen las actuaciones de los Consejeros del @INEMexico Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, a la luz de la Global Magnitsky… pic.twitter.com/eBi6R5bFYf — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 10, 2026

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