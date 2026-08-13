A insultos y empujones, diputados agudizan pleito

LA CONFRONTACIÓN entre el PRI y Morena escaló este miércoles hasta los empujones en el Senado, donde los diputados Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del PRI, y Arturo Ávila, de Morena, estuvieron a punto de llegar a los golpes.

El altercado ocurrió en el patio del Federalismo, luego de que Gutiérrez Mancilla encarara a Ávila Anaya para reclamarle por los señalamientos contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, hechos por el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, así como por declaraciones del legislador guinda en una conferencia de prensa horas antes.

7 años y 10 meses ha gobernado Morena el país

La gresca inició justo cuando, de un lado del patio, terminaba la conferencia de prensa del coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, mientras que del otro lado estaba por comenzar otra rueda de prensa de legisladores del PAN, encabezada por el presidente nacional de ese partido, Jorge Romero.

“Eres el vocero del narco, respóndele al pueblo de México”, le reclamó Gutiérrez Mancilla. “Tú respóndele, ¡corruptos!”, contestó Ávila. “¡A ti nadie te pela, eres el cero votos!”, disparó el priista. “Te mandó tu patrón, eres el porro de Alito”, espetó el morenista. “No me mandó nadie, a mí me manda el pueblo”, reviró Gutiérrez Mancilla. Ávila remató: “Yo no soy Noroña, te lo digo”.

ENFRENTAMIENTO entre los legisladores Arturo Ávila y Eduardo Gutiérrez, ayer. ı Foto: Tania Gómez|La Razón

El intercambio subió de tono y Gutiérrez Mancilla persiguió al vocero de los diputados de Morena por el patio central mientras continuaban los reclamos, hasta llegar a insultos, empujones y jaloneos.

En medio del forcejeo quedó el director de orquesta Ricardo Martínez, quien se había acercado al morenista y permaneció todo el tiempo entre ambos legisladores, funcionando como muro de contención para impedir que el altercado terminara en golpes.

Tras el encontronazo, el priista calificó a su contraparte de “narcovocero” y lo señaló como “el principal proveedor de armamento del crimen organizado”.

También añadió que su colega actuaría como “traficante de influencias” y “traficante de armas”, pues habría conseguido contratos gubernamentales gracias a sus relaciones políticas.

El hecho se dio en medio de la disputa entre ambos partidos por los señalamientos contra Alejandro Moreno, y culminó con Ávila retirándose del sitio.