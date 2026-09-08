Prueba PISA: PAN propone programa nacional de regularización

El Partido Acción nacional (PAN) propuso un programa nacional de regularización, tras darse a conocer los resultados de la prueba PISA 2025.

“No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras se compromete el futuro de nuestros jóvenes”, dijo el PAN desde San Lazaro.

El blanquiazul afirmó que los datos de la evaluación educativa son contundentes: casi siete de cada diez estudiantes de 15 años en México carecen de las competencias matemáticas fundamentales y la mitad ni siquiera logra comprender o procesar textos de dificultad moderada.

Esto, dijo el diputado Daniel Chimal García, no es un simple indicador o un número aislado en un reporte; es el reflejo directo de la irresponsabilidad y la improvisación con la que el gobierno de la narcopolítica de Morena ha manejado el modelo educativo nacional.

“Al abandonar la calidad académica, debilitar los planes de estudio y postergar la capacidad docente, no destruye al gobierno en turno; destruye las oportunidades reales de una generación entera”.

Agregó que un país que no enseña a sus jóvenes a pensar críticamente, a resolver problemas y a comprender lo que leen, los condena a la desigualdad y a la dependencia.

La diputada Genoveva Huerta apuntó que la educación debió ser la prioridad más sagrada de la 4T, pero en su lugar, fue tratada con negligencia ideológica desde la SEP.

“Exigir cuentas en materia educativa no es un tema de partidos políticos, es un deber con nuestros hijos. México no necesita discursos ni excusas; necesita urgentemente recuperar la excelencia escolar”.

Además, dijo, es necesario garantizar aulas equipadas y devolverle a la juventud la oportunidad de competir y salir adelante en el mundo de hoy.

Añadió que para salir de la pobreza hace falta más que programas sociales, hace falta educación pública de calidad.

La diputada local del PAN, América Rangel, coincidió en que la 4T de Claudia Sheinbaum busca tener personas sin conocimiento educativo para someterlos a programas sociales a cambio de votos y eso es una total injusticia humana que México heredó de Andrés Manuel López Obrador.

“Es increíble que tres de cada 10 estudiantes mexicanos de 15 años alcancen el nivel mínimo de competencias básicas en matemáticas, y ¿para eso le dan más dinero a la CNTE, para eso tienen un modelo de Nueva Escuela Mexicana y para eso quiere más presupuesto la SEP de Mario Delgado?”.

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FGR