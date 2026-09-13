Sheinbaum presume asistencia de 330 mil personas a gira de rendición de cuentas en 18 estados

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Hidalgo, el 13 de septiembre de 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que cerca de 330 mil personas han asistido a su gira de rendición de cuentas “Honestidad y Resultados” en 18 entidades de la República.

Este domingo, desde el Domo de las Estrellas en Pachuca, Hidalgo, la mandataria federal recordó que ha visitado Morelos, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo.

“Estimamos que han sido cerca de 330 mil personas que han asistido en total a las asambleas de rendición de cuentas. Y sobre todo hay mucho entusiasmo, hay alegría. En el país la gente está bien, está contenta” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México



La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita al Domo de las Estrellas en Pachuca, Hidalgo, el 13 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Sheinbaum Pardo detalló que un millón 109 mil 427 de personas reciben los Programas para el Bienestar en Hidalgo, lo que representa más de un tercio de la población de la entidad.

“De eso se trata la Cuarta Transformación de la vida pública, nosotros consideramos que la educación es un derecho, que la salud es un derecho, que la buena alimentación es un derecho y nosotros creemos que el pueblo de México debe tener todos los derechos, por eso la palabra que nos define es ‘bienestar’”, sostuvo la Presidenta.

Como parte de su visita a Hidalgo, la mandataria detalló que las y los beneficiarios de la entidad se distribuyeron de la siguiente manera:

358 mil 297 de la Pensión para Adultos Mayores

42 mil 456 de la Pensión para Personas con Discapacidad

9 mil 453 de Jóvenes Construyendo el Futuro

123 mil 228 de la beca Benito Juárez

77 mil 953 de Producción para el Bienestar

72 mil 464 de Fertilizantes Gratuitos

9 mil 879 de Sembrando Vida

211 mil 991 niñas y niños con Leche para el Bienestar

2 mil 699 escuelas de Educación Básica

223 de Educación Media Superior del programa La Escuela es Nuestra

90 mil 63 de Pensión Mujeres Bienestar

143 mil 785 de la beca Rita Cetina para secundaria

147 mil 306 de la beca Rita Cetina de uniformes y útiles para primaria

342 mil 707 adultos mayores y personas con discapacidad visitados a través de Salud Casa por Casa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Hidalgo, el 13 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Sheinbaum Pardo resaltó obras como la construcción del Tren Ciudad de México-Pachuca, que se inaugurará en 2027 y conecta con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como el Tren Ciudad de México-Querétaro, que tendrá una estación en Tula; además de las carreteras Huejutla-Tamazunchale, la Ciudad Valles-Tampico, la modernización carretera de la Tulancingo-Nuevo Necaxa; la recuperación de carreteras dañadas por las lluvias de 2025 y la conservación de la Red Federal de Carreteras.

Agregó la tecnificación de un Distrito de Riego, el saneamiento del Río Tula, la conversión de combustóleo a gas natural de la Termoeléctrica, mejoramiento de la Refinería de Tula, un Plan Integral para rehabilitar la red de agua potable en la zona metropolitana, el avance de los Polos de Desarrollo para el Bienestar, la central hidroeléctrica y la de Ciclo Combinado, una nueva coquizadora en Tula y recursos directos para pueblos indígenas y afromexicanos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Hidalgo, el 13 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Destacó el inicio de la construcción de 61 mil 500 Viviendas para el Bienestar, reestructuración de créditos impagables en beneficio de 145 mil familias y 20 mil escrituras; en educación, la ampliación de dos preparatorias y tres nuevos planteles, 10 Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” y el inicio de la construcción de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

En materia de salud, informó la instalación de un angiógrafo y una unidad de hemodinamia en el Hospital General del ISSSTE en Pachuca; la construcción de un nuevo Hospital General en Actopan, una nueva Clínica de Medicina Familiar con especialidades en Pachuca, la ampliación del Hospital General de Zona del IMSS en Tula, la ampliación de la Clínica-Hospital en Huejutla de Reyes y anunció 641 nuevos consultorios del IMSS Bienestar.

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cehr