Arquidiócesis advierte que prohibición de celulares en escuelas no basta

Desde la Fe, publicación católica perteneciente a la Arquidiócesis de México, advirtió que restringir los teléfonos celulares en las escuelas puede contribuir a reducir distracciones entre los alumnos, pero consideró insuficiente apostar únicamente por la prohibición y llamó a construir una educación digital que incluya a estudiantes, maestros y familias.

La postura surge ante la intención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de regular el uso de pantallas en los planteles del país. De acuerdo con el editorial publicado, 19 estados ya cuentan con disposiciones que limitan o impiden utilizar teléfonos y tabletas durante la jornada escolar, salvo cuando existe autorización docente para alguna actividad académica.

El medio católico sostuvo que el debate debe ir más allá del acceso a los dispositivos y concentrarse en la relación que niños y adolescentes mantienen con contenidos, redes sociales y plataformas digitales. “Una cosa es saber utilizar técnicamente una herramienta y otra aprender a relacionarnos responsablemente con ella y con la enorme cantidad de información, estímulos y contenidos a los que nos da acceso”, señaló.

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Además de la pérdida de concentración, la publicación puso el foco en el volumen de información al que están expuestos los menores y en la dificultad para distinguir contenidos confiables. El texto considera positivo que los alumnos cuestionen y contrasten datos, aunque alerta sobre el peso que pueden adquirir las redes frente a figuras cercanas. “El conflicto ocurre cuando aquello que circula en redes adquiere mayor autoridad que la palabra de sus padres o maestros simplemente porque es más atractivo o popular”, planteó.

Menor utilizando una tableta en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro Archivo

Para Desde la Fe, retirar los dispositivos durante algunas horas tampoco tendrá un efecto suficiente si al regresar a casa los menores encuentran dinámicas familiares dominadas por las pantallas. “Sería un error pensar que la prohibición, por sí sola, resolverá el problema”, sostuvo.

En ese punto, el posicionamiento extendió la responsabilidad hacia los adultos y cuestionó la distancia entre las reglas que imponen a los menores y sus propios hábitos digitales. “¿Cuántas veces les pedimos que dejen el teléfono mientras miramos el nuestro?”, preguntó la publicación, que también llamó a recuperar espacios destinados a la conversación, la lectura, el descanso y la convivencia.

Frente a las restricciones escolares, Desde la Fe propuso que padres y docentes cuenten con herramientas para establecer límites, acompañar a los menores y enseñarles a evaluar lo que encuentran en internet. El editorial retomó al papa León XIV, quien ha planteado la necesidad de formar a niños y jóvenes en “el uso correcto y crítico de las herramientas digitales, la IA y las plataformas de compra e inversión”.

La publicación sostuvo que las tecnologías deben permanecer al servicio de las personas y no ocupar el centro de la convivencia familiar. “Regular el celular en las escuelas puede ser un buen comienzo, pero no hagamos de la prohibición una forma de tranquilizar nuestra conciencia ni nos constituyamos en jueces de las nuevas generaciones”, concluyó.

#Editorial | Regular el uso del celular en las escuelas es un primer paso, pero necesitamos preguntarnos: ¿por qué nuestros niños quieren pasar más tiempo en el celular en lugar de generar vínculos en la vida real?https://t.co/K6Jaon8JIy — Desde la fe (@DesdeLaFeMx) September 6, 2026

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LMCT