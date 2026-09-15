Atacan a asesor de Rosi Wong, presidenta municipal de Tecámac, Edomex, y su chofer

Atacan vehículo en Tecámac; trasciende, pero luego descartan, que fue contra alcaldesa Rosa Yolanda Wong.

Descartan que fuera contra ella

Un funcionario público del Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, fue víctima de un ataque armado, el cual, originalmente, había trascendido que había sido contra la alcaldesa Rosa Yolanda Wong, lo cual fue posteriormente descartado.

Medios locales reportaron, la mañana de este martes, que una camioneta con dos ocupantes fue atacada con arma de fuego mientras circulaba por Ojo de Agua.

#ÚLTIMOMINUTO 🚨



Les puedo informar que la alcaldesa de Tecámac @rosiwongromero junto con su equipo acaba de sufrir un ataque. En la camioneta viajaban su jefe de gabinete Carlos Galindo y su chofer quienes resultaron heridos.



Recordemos que la alcaldesa morenista ha enfrentado… pic.twitter.com/ITGEBhaFip — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) September 15, 2026

Inmediatamente, medios locales reportaron que en el vehículo viajaban la presidenta municipal Rosa Yolanda Wong y un acompañante.

Sin embargo, según las mismas fuentes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aclaró posteriormente que el ataque no fue dirigido contra Wong Romero .

El ataque ocurrió mientras se llevaba a cabo una Mesa de Seguridad, por lo que se descartó la presencia de la funcionaria en el vehículo.

🚨 | Aclaran ataque en Tecámac

La FGJEM informó que la alcaldesa Rosa Yolanda Wong Romero no se encontraba en el lugar durante el ataque armado, pues participaba en la Mesa de Paz.🔴



📷 RRSS#Tecámac #ÚltimaHora pic.twitter.com/ej0xypE1Ps — Ultra Noticias EdoMex (@ultranoticiasfm) September 15, 2026

No obstante, esta información fue dada a conocer directamente a los medios y no hay un comunicado público que confirme o desmienta la información .

Ni el Ayuntamiento de Tecámac, ni la presidenta municipal Rosi Wong han emitido alguna comunicación al respecto.

En tanto, de manera extraoficial se ha informado que la víctima del ataque fue Carlos Galindo, asesor de la presidenta municipal, quien estaría herido.

🚨 Atacan a funcionario de Tecámac



Un funcionario del Ayuntamiento de Tecámac, Edomex, fue víctima de un ataque armado en Ojo de Agua. La alcaldesa Rosi Wong no viajaba en la camioneta, pese a los primeros reportes.



La unidad recibió al menos 10 impactos de bala. Se espera… pic.twitter.com/mmThKWrICS — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 15, 2026

De acuerdo con la información disponible, la camioneta habría resultado con al menos 10 impactos de bala.

Se espera que la Fiscalía General del Estado de México brinde más información en las próximas horas.

Ayuntamiento de Tecámac alista Grito de Independencia

El Ayuntamiento de Tecámac ha reiterado su invitación a los festejos del Grito de Independencia que se llevarán a cabo este martes en el Palacio Municipal.

Recordó que los festejos de este martes en la principal plaza pública del municipio estarán encabezados por los actos musicales de Ángel Venegas Jr., Nivel Supremo, German Montero y Vincen Melendres y Real Maguey.

En tanto, el acto cívico comenzará a las 22:30 horas, con la presencia de la alcaldesa.

Para la celebración de estas fiestas, el Ayuntamiento de Tecámac alistó un complejo operativo de seguridad en los alrededores del ayuntamiento, con cierre de vialidades a partir de las 19:00 horas.

No se ha informado algún cambio en los festejos derivado del ataque registrado la mañana de este martes.

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