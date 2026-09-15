Atacan a asesor de Rosi Wong, presidenta municipal de Tecámac, Edomex, y su chofer

Un funcionario público del Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, fue víctima de un ataque armado, el cual, originalmente, había trascendido que había sido contra la alcaldesa Rosa Yolanda Wong, lo cual fue posteriormente descartado.
Medios locales reportaron, la mañana de este martes, que una camioneta con dos ocupantes fue atacada con arma de fuego mientras circulaba por Ojo de Agua.
Inmediatamente, medios locales reportaron que en el vehículo viajaban la presidenta municipal Rosa Yolanda Wong y un acompañante.
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Sin embargo, según las mismas fuentes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aclaró posteriormente que el ataque no fue dirigido contra Wong Romero.
El ataque ocurrió mientras se llevaba a cabo una Mesa de Seguridad, por lo que se descartó la presencia de la funcionaria en el vehículo.
No obstante, esta información fue dada a conocer directamente a los medios y no hay un comunicado público que confirme o desmienta la información.
Ni el Ayuntamiento de Tecámac, ni la presidenta municipal Rosi Wong han emitido alguna comunicación al respecto.
En tanto, de manera extraoficial se ha informado que la víctima del ataque fue Carlos Galindo, asesor de la presidenta municipal, quien estaría herido.
De acuerdo con la información disponible, la camioneta habría resultado con al menos 10 impactos de bala.
Se espera que la Fiscalía General del Estado de México brinde más información en las próximas horas.
Ayuntamiento de Tecámac alista Grito de Independencia
El Ayuntamiento de Tecámac ha reiterado su invitación a los festejos del Grito de Independencia que se llevarán a cabo este martes en el Palacio Municipal.
Recordó que los festejos de este martes en la principal plaza pública del municipio estarán encabezados por los actos musicales de Ángel Venegas Jr., Nivel Supremo, German Montero y Vincen Melendres y Real Maguey.
En tanto, el acto cívico comenzará a las 22:30 horas, con la presencia de la alcaldesa.
Para la celebración de estas fiestas, el Ayuntamiento de Tecámac alistó un complejo operativo de seguridad en los alrededores del ayuntamiento, con cierre de vialidades a partir de las 19:00 horas.
No se ha informado algún cambio en los festejos derivado del ataque registrado la mañana de este martes.
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