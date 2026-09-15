Sacude en México y España asesinato de alumna en Morelos; demandan justicia

El asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, quien realizaba una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), sacudió a las comunidades académicas y gubernamentales de México y España.

Autoridades federales de seguridad y diplomáticas mexicanas brindan apoyo a la fiscalía local para investigar el crimen ocurrido el sábado pasado, cuando la víctima se encontraba en instalaciones de la Casa de Cultura de Cuautla, luego de que un hombre ingresó y la atacó con un arma blanca en repetidas ocasiones. Aunque no está claro aún el móvil de la agresión, se menciona que pudo tratarse de un posible asalto.

El Dato: EL ATAQUE contra la víctima ocurrió cerca de las 23:00 horas del sábado pasado en la colonia Emiliano Zapata, en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla.

Al referirse a estos hechos, la Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) participa en las investigaciones para esclarecer el crimen y señaló que existe coordinación con la Fiscalía de Morelos, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene comunicación con autoridades consulares de España.

EN MÉXICO. Homenaje a la estudiante española por parte de sus compañeros, en el Instituto de Ciencias de la Educación, localizado al norte de Cuernavaca, Morelos. ı Foto: Cuartoscuro y especial

El pronunciamiento se dio luego de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, a través del canciller José Manuel Albares, solicitó a las autoridades mexicanas esclarecer el asesinato y llevar ante la justicia a los responsables.

“Soy consciente y quiero trasladar a sus familiares, con los que estamos en contacto desde el Ministerio de Exteriores, todas mis condolencias de la situación”, declaró Albares a periodistas durante una visita a Andorra.

40 minutos habrían tardado los servicios de emergencia

El cónsul de España en México, Marco Rodríguez Cantero, agradeció el apoyo a las autoridades mexicanas, luego de una reunión que sostuvo con autoridades del gobierno del estado de Morelos.

Por la noche, el Gabinete de Seguridad dio a conocer que las autoridades federales realizan trabajos de investigación para identificar y detener al presunto feminicida de la estudiante. “La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, realiza trabajos de investigación para identificar, ubicar y detener a los responsables, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos”, dijo.

EN ESPAÑA. En uno de los campus de la Universidad de Granada se guardó un minuto de silencio en memoria de la joven asesinada durante la noche del sábado pasado. ı Foto: Cuartoscuro y especial

INDIGNACIÓN. Frente al episodio violento, la UAEM expresó su indignación y exigió a la Fiscalía de Morelos una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género, ante lo cual el fiscal estatal, Fernando Blumenkron, señaló que se activó el protocolo de feminicidio para investigar el caso.

A las expresiones de indignación se sumó la Universidad de Granada, la cual manifestó “su más firme repulsa y absoluta condena” ante el asesinato de la joven de 21 años, estudiante de la Licenciatura en Educación Infantil de dicha institución en España, y exigió su esclarecimiento y que se haga justicia.

El Tip: LA VÍCTIMA estaba en el esquema de intercambio en el primer grado, en la Facultad de Ciencias de la Educación, y su estancia en Morelos duraría hasta el próximo diciembre.

La casa de estudios reiteró la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres.

Asimismo, la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía ofreció apoyo y asistencia a la familia de la estudiante.

“En señal de duelo y repulsa”, la junta animó a las comunidades académicas a participar en un minuto de silencio convocado por la Universidad de Granada en memoria de la víctima, ayer lunes a las 11:00 horas, en la puerta de todos los centros de trabajo de la institución.

TÍMIDA Y BRILLANTE. Claudia Tacoronte era originaria de Santa Brígida, Gran Canaria, por lo que el ayuntamiento de esa localidad también expresó su profundo dolor por el asesinato de la joven.

La estudiante llevaba casi un mes en el programa de intercambio en la UAEM y el sábado se encontraba en Cuautla con motivo de la edición 42 de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, organizada por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli. Este instituto la describió como una joven deseosa de aprender, convivir y formar parte de una comunidad interesada en la naturaleza.

Una de sus profesoras en España la recordó en redes sociales como una joven tímida, pero con una educación brillante, que se esforzaba por participar y superarse.

En el campus Chamilpa en Cuernavaca, integrantes de la comunidad estudiantil de la UAEM colocaron un pupitre con una ofrenda floral para la alumna. Con imágenes de la joven, veladoras y coronas de flores en las canchas del Instituto de Ciencias de la Educación, rindieron homenaje a su compañera y, al grito de “¡justicia!” y de “¡ni una más!”, los estudiantes de la máxima casa de estudios de Morelos expresaron su indignación.

AÑO NEGRO. La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, lamentó la muerte de la estudiante y expresó su solidaridad con su familia. Asimismo, ordenó a las secretarías de Gobierno, de las Mujeres y de Seguridad, así como a la Dirección General de Atención a Migrantes, brindar apoyo y mantener comunicación con la universidad morelense.

Este caso se suma a otros hechos violentos que han involucrado a estudiantes de la misma universidad, como los feminicidios de Kimberly Ramos Beltrán, ocurrido el 20 de febrero en el campus Chamilpa, y el de Karol Toledo Gómez, registrado el 2 de marzo en Mazatepec.

Además, en junio en Yautepec también fue hallada sin vida Michelle “N”, alumna de una preparatoria de la UAEM, reportada como desaparecida en mayo.

Tras asesinato, cancelan el viaje de tres alumnos

Por Alan Gallegos

LA UNIVERSIDAD de Granada (URG) decidió cancelar la estancia de tres de sus estudiantes en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) prevista para el próximo semestre, después del asesinato de su alumna Claudia Tacoronte en Cuautla.

En entrevista con el diario español El País, un portavoz de la UGR afirmó que la institución desconocía el asesinato de tres alumnas de la UAEM en lo que va del año y sostuvo que nadie de Morelos informó de los feminicidios.

Hasta el momento, el intercambio académico de alumnos entre la UAEM y la URG “era muy escasa”, dijo, pues aunque ambos centros firmaron el acuerdo marco y el convenio de intercambio de estudiantes en 2023, Claudia Tacoronte era el primer intercambio que venía de Granada en la historia.

El Tip: LA CONFERENCIA de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) condenó el feminicidio de Claudia Tacoronte y demandó que se haga justicia a la víctima.

El vocero aseguró que, antes de mandar a sus alumnos fuera de España, la UGR consulta la página de Internet del Ministerio de Exteriores y la del consulado de España en el país de acogida, para confirmar que no haya ninguna alarma o recomendación que pueda poner en riesgo a sus estudiantes.

En estos momentos, “la mayoría” de los estudiantes de la universidad de estancia en México, afirmó el portavoz, han optado por continuar en el país, pese a la oferta encima de la mesa para volver ya a las aulas de Granada.

Katia Caballero Rodríguez, decana de la UGR, reconoció que la comunidad universitaria está “rota” ante una noticia que resulta “muy difícil de digerir”.

15 jóvenes de Granada están de intercambio en la UAEM

“Son muchos los estudiantes que han viajado a México o a otros países latinoamericanos y no ha pasado nada. Esta vez ha pasado y lo lamentamos muchísimo porque a nosotros, como centro, nos ha roto”, indicó.

Añadió que se analizará la situación y se estudiará si es necesario tomar alguna decisión respecto a los convenios internacionales; sin embargo, será necesario conocer a detalle qué ocurrió y si existe riesgo de que vuelva a ocurrir.