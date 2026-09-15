Tras asesinato, cancelan el viaje de tres alumnos

LA COMUNIDAD de la Universidad de Granada, en una ceremonia ayer en la que se declaró en luto.

LA UNIVERSIDAD de Granada (URG) decidió cancelar la estancia de tres de sus estudiantes en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) prevista para el próximo semestre, después del asesinato de su alumna Claudia Tacoronte en Cuautla.

En entrevista con el diario español El País, un portavoz de la UGR afirmó que la institución desconocía el asesinato de tres alumnas de la UAEM en lo que va del año y sostuvo que nadie de Morelos informó de los feminicidios.

Hasta el momento, el intercambio académico de alumnos entre la UAEM y la URG “era muy escasa”, dijo, pues aunque ambos centros firmaron el acuerdo marco y el convenio de intercambio de estudiantes en 2023, Claudia Tacoronte era el primer intercambio que venía de Granada en la historia.

El Tip: LA CONFERENCIA de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) condenó el feminicidio de Claudia Tacoronte y demandó que se haga justicia a la víctima.

El vocero aseguró que, antes de mandar a sus alumnos fuera de España, la UGR consulta la página de Internet del Ministerio de Exteriores y la del consulado de España en el país de acogida, para confirmar que no haya ninguna alarma o recomendación que pueda poner en riesgo a sus estudiantes.

En estos momentos, “la mayoría” de los estudiantes de la universidad de estancia en México, afirmó el portavoz, han optado por continuar en el país, pese a la oferta encima de la mesa para volver ya a las aulas de Granada.

Katia Caballero Rodríguez, decana de la UGR, reconoció que la comunidad universitaria está “rota” ante una noticia que resulta “muy difícil de digerir”.

15 jóvenes de Granada están de intercambio en la UAEM

“Son muchos los estudiantes que han viajado a México o a otros países latinoamericanos y no ha pasado nada. Esta vez ha pasado y lo lamentamos muchísimo porque a nosotros, como centro, nos ha roto”, indicó.

Añadió que se analizará la situación y se estudiará si es necesario tomar alguna decisión respecto a los convenios internacionales; sin embargo, será necesario conocer a detalle qué ocurrió y si existe riesgo de que vuelva a ocurrir.