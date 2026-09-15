Arde el mercado principal de Morelos

EL FUEGO afectó el área de materias primas del mercado Adolfo López Mateos.

LA NOCHE del domingo pasado se registró un fuerte incendio en el mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca, el más importante del estado de Morelos, lo que dejó daños en seis locales.

Los locatarios señalaron que el fuego habría comenzado en el área de comercialización de materias primas, por lo que pidieron ayuda por medio de redes sociales para sofocar las llamas.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM), el fuego fue controlado al 100 por ciento y se encontraba 90 por ciento extinto a las 02:37 horas del lunes.

El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, realizó ayer un recorrido por el interior y exterior del mercado, para supervisar las condiciones del inmueble.

Durante la supervisión, el alcalde confirmó que la afectación se encuentra delimitada a solamente una parte del mercado, estimada en entre 10 y 15 por ciento, principalmente en las áreas de materia prima, dulcería y una sección de frutas y verduras.

El resto de las instalaciones mantiene su actividad comercial, mientras que el área dañada permanece acordonada para garantizar condiciones seguras para comerciantes y visitantes.

Urióstegui Salgado señaló que, además de la revisión estructural, el ayuntamiento realiza un recuento detallado de los locales afectados y de las pérdidas de materia prima que pudieron registrar las y los comerciantes.