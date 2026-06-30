Con apoyo de Marina, Azucena Cisneros encabeza el operativo intermunicipal con Tecámac

Ecatepec, Estado de México — Cerca de 280 elementos y 73 unidades de los tres niveles de gobierno fueron desplegados como parte del Operativo Interinstitucional Ecatepec-Tecámac, que encabezaron las alcaldesas Azucena Cisneros y Rosi Wong en un esfuerzo conjunto de seguridad para inhibir delitos de bajo y alto impacto en las colonias de la zona limítrofe de ambas localidades.

El despliegue contempla patrullajes estratégicos preventivos a fin de inhibir delitos de alto y mediano impacto, además de identificar posibles generadores de violencia.

Al dar el arranque al operativo junto a su homóloga de Tecámac, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss subrayó que en materia de seguridad se da un paso importante para regresar la paz y tranquilidad en ambos municipios.

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Cisneros afirmó que la estrategia que se ha impulsado junto con Marina y que ya ha permitido bajar delitos como extorsión, homicidio doloso y robo de vehículos se extiende a Tecámac como parte del trabajo conjunto entre autoridades.

En su intervención, la alcaldesa de Tecámac destacó que los retos en seguridad requieren respuestas conjuntas y permanentes entre gobiernos.

Agregó que el operativo representa el compromiso de actuar con responsabilidad para prevenir delitos y generar mejores condiciones de seguridad.

En la operación participaron el comisario de Ecatepec, Luis Alberto Taylor González, y el de Tecámac, Rufino Jiménez, además de mandos de la policía estatal y representantes de la 37ava zona militar.

El capitán Taylor afirmó que la seguridad no conoce fronteras porque la delincuencia no se detiene al cruzar avenidas entre municipios; por eso con este operativo se consolidan estrategias basadas en inteligencia y coordinación.

“Las fuerzas de Ecatepec, Tecámac y Marina nos convertimos en un solo frente, vamos a recorrer las calles, vigilar el transporte y blindar fronteras”, refirió el comisario de Ecatepec.

Por parte de Ecatepec se desplegaron: Fuerza de Tarea Marina, Policía Metropolitana, Grupo de Operaciones Especiales, Sector 14 y 15, Prevención del Delito, Proximidad Social, Tránsito, Caballería y Unidad Canina.

El mega operativo se dividió en seis células con policía de Tecámac, Ecatepec, estatal y Marina para recorrer vialidades como Texcoco-Lechería, carretera México-Pachuca, Nacional y avenida de Las Torres.

También se realizaron intervenciones en las seis secciones de Los Héroes, cinco ubicadas en Ecatepec y una en Tecámac, Santa María Chiconautla, Santo Tomás Chiconautla, La Guadalupana, Real del Cid, Ojo de Agua, Margarito F. Ayala, La Guadalupana, Ciudad Cuauhtémoc, La Esmeralda y Lomas de Tecámac.

El comisario de la Guardia Civil de Tecámac, Rufino Jiménez, dijo que hoy las corporaciones de los tres niveles de gobierno trabajan de forma conjunta para combatir a las células delictivas, dando prioridad a zonas limítrofes.

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FGR