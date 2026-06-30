Cerca de 280 elementos

Con apoyo de Marina, Azucena Cisneros encabeza el operativo intermunicipal con Tecámac

La alcaldesa de Ecatepec trabaja con su homóloga de Tecámac, Rosi Wong para prevenir delitos

Funcionarias municipales.
Funcionarias municipales. Foto: Especial.
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La Razón Online

Ecatepec, Estado de México — Cerca de 280 elementos y 73 unidades de los tres niveles de gobierno fueron desplegados como parte del Operativo Interinstitucional Ecatepec-Tecámac, que encabezaron las alcaldesas Azucena Cisneros y Rosi Wong en un esfuerzo conjunto de seguridad para inhibir delitos de bajo y alto impacto en las colonias de la zona limítrofe de ambas localidades.

El despliegue contempla patrullajes estratégicos preventivos a fin de inhibir delitos de alto y mediano impacto, además de identificar posibles generadores de violencia.

Al dar el arranque al operativo junto a su homóloga de Tecámac, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss subrayó que en materia de seguridad se da un paso importante para regresar la paz y tranquilidad en ambos municipios.

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Cisneros afirmó que la estrategia que se ha impulsado junto con Marina y que ya ha permitido bajar delitos como extorsión, homicidio doloso y robo de vehículos se extiende a Tecámac como parte del trabajo conjunto entre autoridades.

En su intervención, la alcaldesa de Tecámac destacó que los retos en seguridad requieren respuestas conjuntas y permanentes entre gobiernos.

Agregó que el operativo representa el compromiso de actuar con responsabilidad para prevenir delitos y generar mejores condiciones de seguridad.

En la operación participaron el comisario de Ecatepec, Luis Alberto Taylor González, y el de Tecámac, Rufino Jiménez, además de mandos de la policía estatal y representantes de la 37ava zona militar.

El capitán Taylor afirmó que la seguridad no conoce fronteras porque la delincuencia no se detiene al cruzar avenidas entre municipios; por eso con este operativo se consolidan estrategias basadas en inteligencia y coordinación.

“Las fuerzas de Ecatepec, Tecámac y Marina nos convertimos en un solo frente, vamos a recorrer las calles, vigilar el transporte y blindar fronteras”, refirió el comisario de Ecatepec.

Por parte de Ecatepec se desplegaron: Fuerza de Tarea Marina, Policía Metropolitana, Grupo de Operaciones Especiales, Sector 14 y 15, Prevención del Delito, Proximidad Social, Tránsito, Caballería y Unidad Canina.

El mega operativo se dividió en seis células con policía de Tecámac, Ecatepec, estatal y Marina para recorrer vialidades como Texcoco-Lechería, carretera México-Pachuca, Nacional y avenida de Las Torres.

También se realizaron intervenciones en las seis secciones de Los Héroes, cinco ubicadas en Ecatepec y una en Tecámac, Santa María Chiconautla, Santo Tomás Chiconautla, La Guadalupana, Real del Cid, Ojo de Agua, Margarito F. Ayala, La Guadalupana, Ciudad Cuauhtémoc, La Esmeralda y Lomas de Tecámac.

El comisario de la Guardia Civil de Tecámac, Rufino Jiménez, dijo que hoy las corporaciones de los tres niveles de gobierno trabajan de forma conjunta para combatir a las células delictivas, dando prioridad a zonas limítrofes.

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FGR

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